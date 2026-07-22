Dólares del colchón: qué cambia en el nuevo proyecto que Luis Caputo presenta este miércoles

El Gobierno vuelve a la carga con uno de los proyectos económicos que considera decisivos para movilizar los llamados " dólares del colchón ". El ministro de Economía, Luis Caputo , presentará este miércoles la nueva ley de Inocencia Fiscal , que el Ejecutivo girará al Congreso el jueves con modificaciones orientadas a ensanchar el acceso al régimen simplificado de Ganancias y a reforzar las garantías de los contribuyentes que se sumen.

La presentación es el resultado de semanas de trabajo entre el equipo económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas tributarios, que a fines de mayo habían advertido que algunos puntos de la versión original podían desalentar la adhesión.

Esa revisión demoró la llegada del texto al Parlamento y explica por qué esta semana se volvió a estirar el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias .

Uno de los cambios más importantes es la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que regían hasta ahora. La versión vigente fijaba topes de $10.000 millones de patrimonio y de $1.000 millones de ingresos anuales para entrar al régimen.

El nuevo texto borra ambas restricciones y deja como requisitos centrales tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

Con esa apertura, el Gobierno busca multiplicar el universo de personas alcanzadas por el llamado "tapón fiscal": el mecanismo por el cual ARCA deja de tomar las variaciones patrimoniales como referencia para cuestionar el origen de los fondos, siempre que se cumplan las condiciones de la ley.

Compras de inmuebles en efectivo: qué dice el nuevo texto

Otro de los ejes apunta al mercado inmobiliario. La nueva redacción aclara de manera expresa que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen.

La definición responde a una de las principales inquietudes que venían planteando escribanos, desarrolladores y contribuyentes desde el anuncio de la iniciativa.

El punto no es menor: buena parte de las operaciones inmobiliarias en la Argentina se sigue concretando con pagos en efectivo, aun cuando después deban documentarse ante escribano. Con el cambio, esas operaciones no implicarán la pérdida automática de los beneficios.

Cambios en las "discrepancias significativas"

El proyecto también retoca el aspecto que más objeciones había cosechado entre los tributaritas: el tratamiento de las "discrepancias significativas".

Se mantiene el criterio de que hay discrepancia cuando el ajuste determinado por ARCA supera el 15% de lo declarado, pero se agrega una excepción: no se considerará configurada si la diferencia no excede el equivalente al 5% del monto previsto para el delito de evasión simple en el Régimen Penal Tributario —hoy cercano a los $5 millones, dado que el umbral punible es de $100 millones—.

Además, el contribuyente que rectifique su declaración y cancele las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA conservará los beneficios y no perderá el tapón fiscal.

Más garantías: la carga de la prueba recae en ARCA

Otro cambio busca apuntalar la seguridad jurídica de los adherentes. El texto establece de forma expresa que será ARCA quien deba demostrar la existencia de una discrepancia significativa, y limita el uso de ciertas presunciones para impugnar las declaraciones simplificadas, entre ellas las vinculadas con depósitos bancarios.

La iniciativa suma, además, una referencia a la Unidad de Información Financiera (UIF): la adhesión al régimen deberá computarse como un antecedente favorable por parte de bancos, escribanos y demás sujetos obligados al aplicar los procedimientos de identificación y monitoreo de clientes.

Cuántos contribuyentes ya adhirieron y hasta cuándo hay plazo

En el Gobierno sostienen que los retoques apuntan a darle previsibilidad al régimen y a despejar la incertidumbre que señalaron contribuyentes y asesores desde el lanzamiento.

La apuesta oficial es que la nueva versión dispare la adhesión; por eso, la semana pasada ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias hasta el 27 de agosto.

Hasta ahora, más de 330.000 contribuyentes se sumaron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, con un "fuerte impulso" en el último mes, según destacan en la Casa Rosada.

De ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas, mientras que unos 99.000 casos siguen en estado de borrador, todavía sin presentar.