Una nueva marca internacional llega a Mendoza y se suma a un largo listado de desembarcos

Mendoza continúa consolidándose como uno de los principales polos de atracción para inversiones y desembarcos internacionales en Argentina. Con el reciente anuncio de la llegada de uno de los modelos de negocio más innovadores de Brasil a tierras mendocinas, la provincia se sigue consolidando como uno de los destinos más fuertes en el interior del país.

La última en anunciar su llegada fue Casa do Construtor, la mayor red de franquicias de alquiler de maquinaria liviana para la construcción de América Latina, que abrirá el próximo 25 de julio su primera unidad en la provincia y la segunda en el país, luego de haber desembarcado en Córdoba a comienzos de este año.

La compañía brasileña eligió Guaymallén para instalar su nuevo local, en una apuesta que demandó una inversión inicial de aproximadamente US$100.000 destinada a la adquisición de maquinaria, adecuación del inmueble y equipamiento. La tienda estará ubicada sobre Ejército de los Andes 336, en Dorrego, y buscará captar la creciente demanda de soluciones vinculadas a la construcción, las remodelaciones y el mantenimiento industrial.

La llegada de la firma se enmarca en un ambicioso plan de expansión regional. Casa do Construtor cuenta con más de 800 unidades operativas en Brasil y presencia en Paraguay, Uruguay y Argentina, y proyecta alcanzar entre cinco y siete tiendas en el país durante 2026.

“Argentina continúa siendo uno de los mercados prioritarios dentro de nuestra estrategia de expansión internacional”, destacó Bruno Arena, director de Expansión de Casa do Construtor para América Latina, al anunciar el desembarco mendocino.

Mendoza, cada vez más atractiva para las marcas globales

El arribo de la empresa brasileña no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, Mendoza se convirtió en escenario de una serie de desembarcos y ampliaciones de marcas internacionales que ven en la provincia un mercado con alto potencial de consumo y desarrollo.

Uno de los casos más resonantes fue la inauguración de la segunda tienda oficial de la NBA en Argentina. La NBA Store abrió sus puertas en Guaymallén con un espacio de más de 1.000 metros cuadrados, convirtiéndose en un nuevo punto de referencia para la comercialización de productos oficiales de la liga de básquet más importante del mundo.

Milagros Lostes - MDZ

En el segmento de la indumentaria, Indian, conocido como el “H&M uruguayo”, también profundizó su expansión en Mendoza con dos nuevos espacios comerciales, uno ubicado en la Ciudad de Mendoza y otro en el centro comercial de Palmares, acompañando la tendencia de crecimiento de las principales cadenas de moda en la provincia.

La gastronomía internacional también aceleró sus inversiones. McDonald's continuó ampliando su presencia con un nuevo local, mientras que KFC confirmó su expansión en el mercado mendocino -ambas marcas ubicadas en Espacio Costanera de la Terminal de Ómnibus-, en una señal del potencial que las cadenas globales observan en el consumo local.

Pero el fenómeno excede al retail y la gastronomía. A esto se suman otras inversiones internacionales vinculadas al turismo, la hotelería, la tecnología y los servicios corporativos, en un contexto en el que Mendoza busca posicionarse como una de las provincias más competitivas del país para la radicación de capitales.

Por qué elegir Mendoza

De acuerdo a lo comentado desde Casa do Constructor, la elección de Mendoza responde a varios motivos, entre ellos “el potencial que presenta uno de los principales polos productivos del interior del país, donde la actividad vinculada a la construcción, las remodelaciones, el mantenimiento industrial y el desarrollo de pequeñas y medianas obras generan una demanda creciente de soluciones que permitan optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa”.

La llegada de Casa do Construtor también refleja un cambio en las dinámicas empresariales. El modelo de alquiler de equipamiento profesional, ampliamente desarrollado en mercados más maduros, comienza a ganar terreno en Argentina como una alternativa para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa de constructoras, contratistas y particulares.

El objetivo del franquiciado Mendoza es incorporar otras cinco nuevas unidades en ciudades cercanas, una señal de confianza en el potencial del mercado local y en un modelo de negocios que acompaña la creciente demanda de soluciones más eficientes y flexibles para la construcción.