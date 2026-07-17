Morana desembarca en la Argentina: la marca brasileña de bijouterie abre su primer local en agosto

Blue Star Group (BSG) , la compañía argentina dueña de Todomoda, Isadora, #TMB, Atelier Isadora y Blumi, anunció la llegada de Morana, la marca líder de bijouterie en Brasil, al mercado argentino. El desembarco se enmarca en un joint venture firmado entre ambas empresas en 2025 y representa el primer movimiento concreto de una alianza que va en las dos direcciones: BSG conducirá la expansión de Morana en la región, mientras que la marca brasileña aportará su conocimiento del negocio de franquicias para impulsar el crecimiento de Todomoda en Brasil .

La primera tienda de Morana en la Argentina abrirá a fines de agosto en Recoleta, sobre la avenida Santa Fe. Una segunda sucursal está proyectada para noviembre.

"Comenzamos con una primera etapa en Buenos Aires, diseñada para validar la propuesta de valor, la experiencia de la consumidora y el modelo operativo. Nuestra expansión futura estará basada en aprendizajes y resultados concretos de esta primera fase", detalló Martín Castelli, presidente de Blue Star Group.

Con este movimiento, BSG refuerza su posicionamiento como lo que la compañía denomina un "Powerhouse of Brands": hoy cuenta con más de 800 tiendas en la región y factura por la venta de 70 millones de unidades al año, con unas 80.000 compradoras diarias en sus locales.

"Para nosotros, esta alianza representa mucho más que la incorporación de una nueva marca: es un paso más en la evolución de Blue Star Group como Powerhouse of Brands, hoy presente con más de 800 tiendas en la región, con el objetivo de seguir desarrollando propuestas relevantes para nuestra comunidad en toda Latinoamérica", agregó Castelli.

La mirada económica desde Brasil sobre Argentina

Para Morana, la Argentina es la puerta de entrada a su primera operación fuera de Brasil, donde ya es la marca número uno del segmento según Euromonitor International, con más de 340 locales y cerca del 20% de participación de mercado.

"Argentina representa una decisión estratégica dentro del plan de internacionalización de la marca. Es el primer mercado fuera de Brasil y este hito marca el inicio de nuestra operación, cuyo objetivo es comprender el comportamiento de las consumidoras locales e identificar las oportunidades necesarias para el desarrollo de la marca en el país", señaló Jae Ho Lee, fundador de Morana.

La marca propone un concepto de "lujo accesible": aros, collares, pulseras y anillos bañados en oro de 22 quilates y rodio, con precios que irán de los $12.000 a los $120.000.

Una marca con 24 años de historia

Morana nació en 2002 de la mano de Jae Ho Lee, con el objetivo de armar la primera gran red de franquicias de accesorios de moda en Brasil. El crecimiento fue rápido: en cinco años ya sumaba más de 60 locales con presencia en todas las regiones del país vecino. Hoy son 340 tiendas y un 20% del mercado brasileño de bijouterie.