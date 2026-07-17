Así será el operativo que se desplegará en Mendoza para la final del Mundial

La final del Mundial muy posiblemente derive en una gran movilización de personas en Mendoza por lo que se desplegará un fuerte operativo de seguridad. El Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó que el domingo alrededor de 3.000 policías estarán operativos en toda la provincia para reforzar la prevención antes, durante y después del partido de la Selección argentina.

La decisión fue anunciada por el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, luego de una reunión con la conducción de la Policía de Mendoza. El objetivo será garantizar la seguridad en los lugares de mayor concentración de personas y acompañar los posibles festejos.

Amat recordó que durante la semifinal salieron a las calles unas 100.000 personas en distintos puntos de Mendoza . Si bien destacó que la mayoría de los festejos fueron pacíficos, reconoció que hubo algunos hechos aislados y que el operativo del domingo buscará minimizar esos riesgos.

Al igual que ocurrió durante el partido frente a Inglaterra, habrá vallados y requisas en los principales puntos de reunión de los hinchas. Los controles estarán concentrados en Arístides Villanueva, Kilómetro Cero, la Peatonal Sarmiento, las zonas de bares y sectores comerciales.

La Provincia busca prevenir incidentes durante la final con más policías, controles de ingreso y un seguimiento especial de los principales puntos de reunión.

Además, por tratarse de un domingo, desde Seguridad señalaron que muchos comercios permanecerán cerrados. Por ese motivo también habrá custodia especial sobre vidrieras y frentes de locales para prevenir daños durante una eventual celebración masiva.

El funcionario explicó que las fuerzas de seguridad mantendrán las requisas para detectar armas de fuego, armas blancas y otros elementos peligrosos. En caso de encontrar este tipo de objetos, la instrucción será secuestrarlos y detener a quienes los porten.

Qué pasará con el transporte durante los festejos

Seguridad y Transporte coordinaron un operativo especial para la final del Mundial luego de los problemas que provocaron las caravanas del miércoles.

Otro de los puntos que fue analizado junto a la Subsecretaría de Transporte fue el funcionamiento de colectivos y Metrotranvía. Según explicó Amat, se resolvió realizar un corte parcial del servicio de colectivos entre las 17.30 y las 20, para evitar los inconvenientes registrados tras la semifinal.

El funcionario sostuvo que el miércoles pasado el 75% de los colectivos del Gran Mendoza no pudo completar sus recorridos debido al caos vehicular generado por las caravanas. Aclaró que la medida busca ordenar la circulación y que, una vez finalizado ese horario, el servicio retomará su funcionamiento habitual.

En cuanto al Metrotranvía, indicó que seguirá circulando normalmente, aunque no descartó interrupciones momentáneas si la cantidad de personas impide el paso seguro de las formaciones en sectores como Arístides y Belgrano. También confirmó que el operativo de seguridad se mantendrá independientemente del resultado de la final, ya que esperan una importante presencia de personas en las calles tanto durante como después del encuentro.

Amat también descartó la posibilidad de asignar un policía en cada colectivo, al considerar que resulta imposible por la cantidad de unidades en circulación. Explicó que, en cambio, habrá coordinación permanente entre el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y las empresas de transporte para responder rápidamente ante cualquier incidente. Además, informó que las más de 180 personas detenidas durante los partidos del Mundial ya fueron informadas al Ministerio de Seguridad de la Nación para su incorporación al sistema Tribuna Segura.