Operativo de seguridad por el partido de Argentina: dónde habrá controles, vallados y requisas

La Policía de Mendoza desplegará este sábado un operativo especial de seguridad con alrededor de 400 efectivos para prevenir incidentes durante el partido de la Selección Argentina frente a Suiza y los posibles festejos posteriores. El dispositivo se concentrará en los principales puntos de reunión de hinchas, con controles, requisas y custodia de comercios antes, durante y después del encuentro.

El operativo estará enfocado en calle Arístides Villanueva, el Kilómetro 0 —incluida toda la Peatonal de la Ciudad de Mendoza—, Juan B. Justo, la Terminal de Ómnibus y la Plaza Godoy Cruz.

Según explicó en Digamos Todo por la 105.5 FM MDZ Radio el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, la estrategia busca "mantener el control y la prevención de que tanto en la previa del partido, durante y pospartido no tengamos disturbios, que no tengamos problemas y que los festejos se lleven adelante en forma pacífica ".

Una hora antes del inicio del encuentro comenzarán los cortes de calles y los controles de ingreso en las zonas de mayor concurrencia. Allí se realizarán requisas preventivas a quienes accedan a esos sectores y se instalarán vallados en semáforos, cartelería y kioscos de revistas para evitar daños al mobiliario urbano.

Además, habrá vigilancia específica sobre comercios y vidrieras. Amat explicó que las requisas apuntan a impedir el ingreso de elementos que puedan utilizarse para provocar incidentes, entre ellos material explosivo como bengalas, cuya utilización está prohibida.

El funcionario sostuvo que la experiencia de partidos anteriores demostró que, cuando se producen concentraciones masivas, "grupos minúsculos de inadaptados" suelen aprovechar la situación para cometer ilícitos o generar desmanes. Por eso, afirmó que el objetivo es "proteger a la gente que va a ver un partido o a festejar en forma pacífica y también proteger los bienes del Estado".

El antecedente de los festejos y el llamado a la responsabilidad

Amat recordó que, tras el último triunfo de la Selección, no se registraron daños importantes, aunque sí hubo incidentes aislados. "No hemos tenido reportes de grandes daños, pero no tenemos que llegar a eso", afirmó, al señalar que en otras oportunidades se produjeron roturas de vidrieras y personas subidas a semáforos y carteles.

También indicó que durante los festejos posteriores al encuentro anterior hubo alrededor de ocho personas aprehendidas por disturbios y riñas en la zona de Arístides Villanueva.

Frente a ese escenario, insistió en que el principal objetivo del operativo es prevenir incidentes y permitir que la celebración se desarrolle con normalidad. "Lo que buscamos es que la gente festeje en forma pacífica y que termine siendo una fiesta, que es lo que todos deseamos", expresó.

Restricción del servicio de colectivos

Como parte del dispositivo, desde las 21.30 se restringirá la circulación de colectivos y habrá presencia policial en las terminales para evitar salidas no autorizadas. La medida fue adoptada por la Secretaría de Transporte y, según explicó Amat, replica el esquema aplicado durante el Mundial de Qatar 2022.

El funcionario aclaró que la decisión no modifica el operativo policial, aunque la consideró una herramienta preventiva para resguardar a los usuarios del transporte público. Señaló además que el servicio se interrumpirá a las 21.30 y volverá a funcionar a las 4 de la mañana, horario habitual del primer recorrido del día siguiente.

"Muchas veces las personas que se han subido a un transporte público han sufrido hechos protagonizados por estos grupos minúsculos de inadaptados", sostuvo Amat, al justificar el acompañamiento del Ministerio de Seguridad a la medida, aunque aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a la Secretaría de Transporte.