La contundente advertencia del CT de la Selección argentina sobre Suiza: "Son un equipo duro y físico"

Walter Samuel, integrante del CT de la Selección argentina, analizó el rival de este sábado por los cuartos de final y dejó una firme advertencia.

El CT de la Selección argentina analizó a Suiza, el rival en los cuartos de final del Mundial 2026.

A horas del cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Walter Samuel fue el encargado de ponerle voz al cuerpo técnico de la Selección argentina. El ex defensor analizó al conjunto europeo, elogió la jerarquía de varios de sus futbolistas y dejó en claro que la Scaloneta espera un partido mucho más complejo de lo que muchos imaginan.

El análisis de Walter Samuel sobre Suiza, rival de la Selección argentina en cuartos de final "Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji... tienen gente desde abajo que puede jugar bien y son muy tranquilos con la pelota, son organizados", explicó Samuel al describir al seleccionado suizo, que viene de eliminar a Colombia en los octavos de final.

El integrante del cuerpo técnico de L. ionel Scaloni remarcó que el análisis del rival es una parte importante de la preparación, aunque aclaró cuál es la prioridad puertas adentro: "Miramos al rival, pero también pensamos en nuestro juego", sostuvo, reafirmando la identidad que caracteriza a la Selección desde el inicio del ciclo.

Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026: así lo festejaron sus jugadores. EFE Más allá del respeto por Suiza, Samuel también dejó en evidencia la enorme ilusión que reina en el plantel argentino. "Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos con un rival muy duro y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de cumplir ese objetivo. Llegar a la final sería algo increíble. Y después te la jugás...", expresó.

Con la clasificación a las semifinales en juego, la Selección argentina buscará seguir alimentando el sueño del bicampeonato. Del otro lado habrá un rival sólido y ordenado, pero en el cuerpo técnico argentino reina la confianza de que el equipo vuelva a responder en otra cita decisiva del Mundial.