"Con el corazón siempre": el emotivo video de la Selección argentina con René Favaloro como protagonista

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) difundió un video en las redes oficiales de la Selección argentina que tiene como protagonista a René Favaloro . La producción combinó imágenes del histórico médico argentino con escenas de la remontada ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 .

El material audiovisual utilizó la figura del creador del bypass coronario para construir un mensaje alrededor del concepto del corazón, una referencia que atraviesa tanto la trayectoria de Favaloro como la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante un partido que tuvo un desenlace "infartante".

La pieza comienza con una frase que funciona como eje del relato: “ Si hay un país que sabe de corazón es Argentina ”. Desde allí, aparecen imágenes de archivo del médico junto a momentos del encuentro disputado en Atlanta, desde la preocupación inicial hasta la celebración por la clasificación.

El video muestra distintos fragmentos de la actuación argentina ante Egipto , con imágenes de Lionel Scaloni y los futbolistas durante el momento de mayor dificultad del partido, cuando el seleccionado estaba en desventaja por 2-0.

La producción incorpora una reflexión de Favaloro relacionada con el valor del trabajo colectivo: “Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”.

Ese mensaje aparece acompañado por las imágenes de la reacción argentina, que logró marcar tres goles en 13 minutos y dar vuelta el resultado para avanzar a los cuartos de final del Mundial.

La Selección argentina celebró una remontada ante Egipto que le permitió avanzar en el Mundial 2026. DPA

El homenaje también incluyó a Messi y a los hinchas

El video publicado por la AFA también mostró el festejo de los jugadores después del gol de la clasificación y las imágenes de los hinchas argentinos celebrando en las calles.

En otro tramo de la producción aparece la voz de Favaloro con una frase sobre la unión de los argentinos: “Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos”.

Mientras se escucha ese mensaje, el video muestra a Lionel Messi emocionado tras la clasificación. El cierre recupera otra declaración del médico: “Ustedes deben entender que yo estoy profundamente emocionado”, junto a palabras de Scaloni luego del partido.

El emotivo video de la Selección argentina con René Favaloro como protagonista

La historia de René Favaloro

René Favaloro nació en La Plata el 12 de julio de 1923. Después de trabajar como médico rural en La Pampa, desarrolló parte de su carrera en Estados Unidos, donde en 1967 creó la técnica del bypass coronario con vena safena en la Clínica Cleveland.

Ese procedimiento significó un avance para la cirugía cardiovascular y permitió salvar a millones de pacientes en todo el mundo. Años después regresó a Argentina, donde fundó la Fundación Favaloro, dedicada a la asistencia médica, la investigación y la formación profesional.

Favaloro falleció el 29 de julio de 2000, a los 77 años, y su legado continúa siendo reconocido dentro y fuera del país.