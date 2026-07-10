Los polémicos (y recientes) antecedentes de Joao Pinheiro, el árbitro designado para Argentina-Suiza

La FIFA designó al portugués Joao Pinheiro como árbitro del encuentro entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 . Aunque será su primer partido con el equipo dirigido por Lionel Scaloni , el juez europeo llega a esta instancia con antecedentes recientes que generaron una fuerte repercusión en el fútbol continental.

El árbitro de 38 años quedó bajo la lupa tras su actuación en la semifinal de la Champions League entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, un encuentro en el que algunas de sus decisiones fueron ampliamente discutidas y provocaron el enojo del conjunto alemán.

#SelecciónMayor El portugués João Pinheiro fue designado para dirigir el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final https://t.co/CpBtcscMWf pic.twitter.com/h3iweURfWK

Ese partido volvió a instalar el nombre de Pinheiro en el centro del debate arbitral y ahora, con la designación para uno de los cruces más importantes del Mundial, su historial reciente volvió a cobrar protagonismo.

El episodio más cuestionado ocurrió durante la revancha de las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG. En ese encuentro, Pinheiro decidió no sancionar dos manos dentro del área del conjunto francés: una de Nuno Mendes y otra de Joao Neves.

Las acciones generaron inmediatas protestas de los futbolistas y del cuerpo técnico del Bayern, que reclamaron penales en ambas jugadas. La controversia aumentó porque el VAR tampoco intervino para modificar la decisión del árbitro portugués.

Las polémicas recientes del árbitro designado para Argentina-Suiza

Video: X @SC_ESPN

Tras el encuentro, varios medios alemanes calificaron lo sucedido como un "escándalo arbitral", convirtiendo aquella actuación en una de las más debatidas de la temporada europea.

Sus antecedentes en el Mundial 2026

Más allá de esa polémica, la FIFA volvió a confiar en Pinheiro para la Copa del Mundo. En el actual torneo ya dirigió dos encuentros antes de recibir la designación para los cuartos de final.

Su primera presentación fue en la fase de grupos, cuando Suiza goleó 4-1 a Bosnia-Herzegovina. En ese partido mostró tres tarjetas amarillas y expulsó con roja directa al defensor Tarik Muharemovic.

Posteriormente fue el árbitro del cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, por lo que el duelo entre Argentina y Suiza será su tercera participación en el Mundial y la primera en una instancia de cuartos de final.

El equipo arbitral para Argentina-Suiza

En el encuentro que se disputará este sábado, Pinheiro estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia, quienes actuarán como jueces asistentes. El cuarto árbitro será el canadiense Drew Fischer, mientras que Micheal Barwegen, también de Canadá, desempeñará la función de juez de reserva.

Con una trayectoria consolidada en las competiciones organizadas por la UEFA, pero también con una polémica reciente que todavía genera debate, Joao Pinheiro tendrá ahora la responsabilidad de dirigir un partido decisivo del Mundial 2026, en el que Argentina y Suiza buscarán un lugar en las semifinales.