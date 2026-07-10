Zverev es finalista en Wimbledon, superó a Alcaraz en el ranking y espera por Sinner o Djokovic

Alexander Zverev cumplió uno de los grandes objetivos de su carrera y se clasificó por primera vez para la final de Wimbledon . El alemán derrotó al británico Arthur Fery por 7-6(0), 6-2 y 6-4 y dejó sin representantes locales al torneo en la rama masculina.

El triunfo también tuvo consecuencias importantes en el ranking ATP . Gracias a su llegada a la definición del Grand Slam londinense, Zverev se aseguró ascender al número 2 del mundo, desplazando al español Carlos Alcaraz, quien bajará al tercer puesto.

El alemán, que recientemente consiguió su primer título de Grand Slam en Roland Garros , necesitó dos horas y quince minutos para superar a Fery y ahora buscará sumar una nueva conquista en el All England Club.

Con esta victoria, el tenista de 29 años llegó a su quinta final de Grand Slam y completó un recorrido que lo llevó a disputar una definición en los cuatro grandes torneos del circuito.

Wimbledon era la única cita major en la que todavía no había conseguido instalarse en el partido decisivo. Después de 41 participaciones en torneos de esta categoría, el alemán tendrá la oportunidad de pelear por el título sobre el césped londinense.

Tras el partido, Zverev habló sobre su próximo rival y bromeó al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Djokovic o Sinner. "Uh, espero poder jugar contra un junior", comentó entre risas. Luego agregó: "Eso sería genial".

Who does Alexander Zverev want to face in the final?#Wimbledon pic.twitter.com/9WB34OoH8I — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Sinner o Djokovic, el último obstáculo

El rival de Zverev en la final saldrá del duelo entre el número uno del mundo, Jannik Sinner, y el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon.

El alemán reconoció la dificultad del desafío que tendrá por delante y destacó la jerarquía de ambos posibles adversarios. "Ya sea el campeón defensor o alguien que ha ganado aquí 48 veces con Novak Djokovic, no va a ser fácil sin importar contra quién sea", expresó.

A pesar de la magnitud del partido que lo espera, Zverev aseguró que llega con confianza para intentar quedarse con el título. "Pero tengo que confiar en mí mismo y creer que puedo ganar. Eso es lo que voy a hacer", afirmó.