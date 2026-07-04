Se frustró el sueño de Horacio Zeballos y Marcel Granollers en Wimbledon: cayeron en segunda ronda

La pareja integrada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers quedó eliminada de Wimbledon tras caer en la segunda ronda del cuadro de dobles. El belga Sander Gille y el neerlandés Sem Verbeek se impusieron por 6-4 y 7-6 (9) en un partido que se resolvió en una hora y 40 minutos.

Los vigentes campeones de Roland Garros llegaban con grandes expectativas al All England Club, donde habían alcanzado las finales de 2021 y 2023. Sin embargo, no lograron recuperarse de un comienzo desfavorable y terminaron cediendo en un ajustado desempate del segundo set, lo que selló su despedida prematura del certamen.

Wimbledon, una cuenta pendiente La eliminación representa un duro golpe para una de las duplas más exitosas del circuito. Zeballos y Granollers acumulan tres títulos de Grand Slam como equipo, pero nuevamente se quedaron sin conquistar Wimbledon. Vale recordar que la pareja hispano-argentina acumula en su exitoso palmarés los títulos 2025 y 2026 de Roland Garros, además del US Open 2025.