El argentino Horacio Zeballos y Marcel Granollers, campeones de Roland Garros por segundo año consecutivo

Horacio Zeballos sumó un nuevo capítulo a la etapa más exitosa de su carrera profesional. El marplatense, junto al español Marcel Granollers , se consagró campeones de Roland Garros en dobles al derrotar en la final a Harri Heliovaara y Henry Patten por 6-4 y 6-2, en una hora y 16 minutos de juego.

La victoria les permitió defender el título conseguido en 2025 y convertirse en la quinta pareja en la historia que logra ganar dos ediciones consecutivas del Grand Slam parisino. Además, rompieron una tendencia que se mantenía desde 2013, ya que ningún dúo que llegaba como primer cabeza de serie había conseguido levantar el trofeo desde los hermanos Bob y Mike Bryan.

Para Zeballos y Granollers, el éxito en la Philippe-Chatrier representa además la consolidación de una sociedad que se ha convertido en una referencia del circuito mundial de dobles durante las últimas temporadas.

Un dominio que se extiende en los Grand Slam

La dupla hispanoargentina atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria conjunta. Con la conquista en París, alcanzó tres títulos de Grand Slam en los últimos cinco torneos de esta categoría: Roland Garros 2025, US Open 2025 y Roland Garros 2026.

Antes de esta etapa consagratoria, Zeballos y Granollers habían llegado a tres finales de majors sin poder quedarse con el trofeo: US Open 2019, Wimbledon 2021 y Wimbledon 2023. Sin embargo, desde la obtención de su primer Grand Slam lograron transformar esas experiencias en una fortaleza competitiva.

Los números respaldan ese crecimiento. Desde Roland Garros 2025 acumulan un registro de 26 victorias y apenas dos derrotas en torneos de Grand Slam, una muestra de la regularidad que mantienen en los escenarios más exigentes del tenis mundial.

Una final entre las mejores parejas del circuito

El partido decisivo enfrentó a las dos duplas más fuertes del torneo. Del otro lado de la red estuvieron Heliovaara y Patten, líderes del ranking por equipos y ganadores de cuatro títulos durante la temporada, incluyendo el Masters 1000 de Madrid.

La igualdad previa también se reflejaba en los antecedentes, ya que el historial entre ambas parejas estaba empatado 2-2. Sin embargo, Zeballos y Granollers habían ganado los dos cruces disputados sobre polvo de ladrillo, en Roma 2024 y Madrid 2025.

En la final volvieron a imponer condiciones. Fueron más efectivos desde la devolución, ganaron el 54% de los puntos al resto y concretaron cinco de las once oportunidades de quiebre que generaron, estadísticas que explican la diferencia mostrada en el marcador.

zeballos granollers1 Horacio Zeballos y Marcel Granollers retuvieron la corona en Roland Garros.

El título número 16 de una sociedad sólida

La conquista en Roland Garros también tuvo un valor especial porque representó el primer trofeo de la temporada para Zeballos y Granollers. Hasta esta semana habían quedado cerca de celebrar, con finales alcanzadas en Dallas y en el Masters 1000 de Roma.

Finalmente, el desahogo llegó en el escenario más importante. Con este éxito, la pareja alcanzó los 16 títulos como equipo y reafirmó su lugar entre las asociaciones más destacadas de la última década en el tenis de dobles.

Para Zeballos, además, el bicampeonato en París ratifica su condición de referente histórico del tenis argentino en la especialidad y suma una nueva página dorada a una carrera que continúa acumulando logros en los principales escenarios del mundo.