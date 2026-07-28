San Lorenzo anunció la llegada de su segundo refuerzo del mercado de pases de invierno

Tras la llegada de Juan Pablo Álvarez, Gustavo del Prete se sumó como nuevo futbolista de San Lorenzo para el segundo semestre del 2026.

San Lorenzo no ha tenido un mercado de pases muy movido en cuanto a incorporaciones y apenas había sumado al volante Juan Pablo Álvarez para la segunda mitad del año. Pero ya liberado de las últimas deudas que le quedaban pendientes y que lo inhibían para comprar jugadores, pudo reactivar las negociaciones.

En ese sentido, este martes por la tarde el Ciclón hizo uno de los anuncios más esperados por los todos hinchas, ya que en la previa del duelo contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Nuevo Gasómetro, hizo oficial la llegada del segundo refuerzo de invierno.

Gustavo del Prete es nuevo refuerzo de San Lorenzo ¡GUSTAVO DEL PRETE YA ES DEL CICLÓN!



El delantero llegó con el pase en su poder y firmó su vínculo con San Lorenzo por 18 meses.



Te queda pintada pic.twitter.com/bcOeJl9fdB — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 28, 2026 Se trata de Gustavo del Prete, que se sumó a las filas azulgranas con el pase en su poder tras quedar libre del Atlas de México. El centrodelantero de 30 años superó la revisión médica y firmó contrato en Boedo por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

Surgido de Cipolletti, donde debutó en 2014, vistió las camiseta del Montevideo City Toque, Estudiantes de La Plata, Pumas UNAM y Mazaltán, hasta su arribo al Rojinegro de Guadalajara en 2023. En este 2026 jugó un total de 11 partidos por la Liga MX, en los que marcó 2 goles y dio 1 asistencia.