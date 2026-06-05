Finales de Roland Garros 2026: quiénes juegan, cuándo son y cómo verlas desde Argentina

Roland Garros 2026 ya tiene definidas sus finales masculina y femenina. Tras dos semanas de competencia sobre el polvo de ladrillo parisino, los últimos partidos del torneo reunirán a cuatro protagonistas que buscarán conquistar uno de los títulos más prestigiosos del calendario tenístico.

La final femenina se disputará este sábado 6 de junio desde las 10:00 (hora de Argentina) y enfrentará a la rusa Mirra Andreeva con la polaca Maja Chwalinska . Un día más tarde, el domingo 7 de junio también a las 10:00, será el turno de la final masculina entre el alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cobolli.

Ambos encuentros podrán seguirse en Argentina a través de ESPN y de la plataforma de streaming Disney+, que poseen los derechos de transmisión del torneo.

La definición del cuadro masculino tendrá frente a frente a dos jugadores que buscarán levantar por primera vez el trofeo de Roland Garros . Zverev aseguró su lugar en la final luego de derrotar al checo Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3. El alemán, actual número 3 del mundo , disputará su segunda final en París y la cuarta de Grand Slam en su carrera.

A sus 29 años, intentará romper una racha adversa en los torneos más importantes del circuito. Hasta el momento perdió las finales del Abierto de Estados Unidos 2020 ante Dominic Thiem, de Roland Garros 2024 frente a Carlos Alcaraz y del Abierto de Australia 2025 contra Jannik Sinner.

Su rival será Flavio Cobolli, quien avanzó a la final tras el retiro de su compatriota Matteo Arnaldi antes de la semifinal. El italiano, décimo cabeza de serie, tendrá la oportunidad de disputar la primera final de Grand Slam de su carrera.

La final femenina: Mirra Andreeva frente a Maja Chwalinska

La definición femenina también tendrá un atractivo especial por las historias que acompañan a sus protagonistas. Andreeva, número 8 del mundo, llega a la final después de una campaña muy sólida en París. La rusa de 19 años alcanzó el partido decisivo sin ceder un set y buscará conquistar el primer Grand Slam de su carrera.

Entrenada por la española Conchita Martínez, la joven tenista lidera además la clasificación de victorias de la temporada, con 35 triunfos acumulados durante 2026. Enfrente estará Maja Chwalinska, una de las grandes sorpresas del torneo. La polaca, que comenzó su recorrido en la fase previa, se convirtió en la primera jugadora procedente de la clasificación en alcanzar la final de Roland Garros.