Horacio Zeballos y Marcel Granollers quedaron a un paso de revalidar el título en Roland Garros

Horacio Zeballos y Marcel Granollers siguen adelante en su defensa del título en Roland Garros . El argentino y el español se clasificaron este viernes a la final del torneo de dobles masculino tras vencer a los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli por 7-6(4) y 6-4.

La victoria les permitió alcanzar por segundo año consecutivo el partido decisivo en París , donde buscarán repetir la consagración lograda en la edición anterior. Además, continúan con una campaña impecable en el certamen, ya que no han cedido ningún set en lo que va del torneo.

Como primeros cabezas de serie del cuadro, Zeballos y Granollers llegaron a la final mostrando una gran eficacia en los momentos clave de cada encuentro y quedaron a una victoria de conquistar su primer título de la temporada 2026.

¡A LA FINAL! @HoracioZeballos junto a Marcel Granollers jugarán la definición de #RolandGarros y buscarán el bicampeonato 7-6 (4) y 6-4 a Bolelli / Vavassori Heliovaara / Patten pic.twitter.com/H4eiI7udLH

En la final, la dupla hispano-argentina se enfrentará a los segundos preclasificados, el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henri Patten, en un duelo entre las dos parejas mejor ubicadas del torneo.

Además de buscar un nuevo trofeo de Grand Slam, Zeballos y Granollers intentarán convertirse en la primera pareja que logra defender con éxito el título de Roland Garros desde que los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies lo consiguieron en las ediciones de 2019 y 2020.

La clasificación también les permitió alcanzar su sexta final de Grand Slam como pareja. Hasta el momento, acumulan dos títulos majors juntos, ambos obtenidos en 2025, cuando se consagraron campeones en Roland Garros y en el US Open.

Con otra actuación sólida sobre el polvo de ladrillo parisino, el argentino y el español tendrán este sábado una nueva oportunidad de ampliar su palmarés y sumar otro capítulo destacado a una sociedad que lleva varias temporadas compitiendo entre las principales parejas del circuito.