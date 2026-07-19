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Pese a la derrota, miles de hinchas salieron a las calles para apoyar a la Selección argentina

Tras la final del Mundial 2026 este domingo frente a España, las calles de toda la Argentina se tiñieron de celeste y blanco en apoyo al seleccionado nacional.

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Milagros Lostes / MDZ

Luego de la derrota del seleccionado argentino frente al equipo dirigido por Luis De La Fuente por la mínima, miles de hinchas se precipitaron a las calles en distintos rincones del país para demostrar su apoyo incondicional a la Selección Argentina.

España venció a Argentina en la final del Mundial 2026 luego de que el seleccionado de Lionel Scaloni venciera a Inglaterra el pasado miércoles. Aún cuando la ilusión del bicampeonato consecutivo llegó a su fin este domingo, los fanáticos presentaron su orgullo indiscutido por los jugadores de la Selección alrededor de toda la República.

Bocinazos, cánticos y fuegos artificiales se sintieron por toda la Ciudad de Buenos Aires tras la final del Mundial.

Los momentos de la hinchada Argentina tras la final

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