Encuesta: ¿quién fue el jugador más destacado de la Selección Argentina en la final ante España?
Votá en la encuesta para elegir a la figura de la Selección argentina en la final ante España. También elegí al futbolista menos destacado de la Albiceleste.
La Selección argentina fue superada de principio a fin por España, que tras 120' de asedio consiguió vulnerar la resistencia albiceleste, que luego de quedarse con 10 hombres resignó cualquier posibilidad de pasar al ataque. En MDZ te invitamos a que evalúes el desempeño de los futbolistas del seleccionado nacional.