Tras la polémica por una publicación sin Messi, Rosario Central emitió un duro comunicado

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó un fuerte impacto deportivo, sino que también derivó en una inesperada polémica fuera de la cancha. Rosario Central quedó en el centro de la escena luego de una publicación en sus redes sociales para felicitar al plantel de Lionel Scaloni por su desempeño en la Copa del Mundo.

El foco de la controversia estuvo en la fotografía elegida para acompañar el mensaje. Los usuarios advirtieron que Lionel Messi no aparecía en la imagen y rápidamente comenzaron las especulaciones en las redes sociales. Algunos vincularon esa ausencia con el pasado del capitán en las inferiores de Newell's y su histórica identificación con la Lepra.

Ante la magnitud que tomó el debate, el club rosarino difundió un comunicado oficial en el que explicó el criterio utilizado para seleccionar la fotografía, rechazó las críticas recibidas y confirmó que avanzará con acciones contra quienes, según sostuvo, agraviaron a la institución.

En el texto, Central aclaró que la publicación estuvo centrada en Giovani Lo Celso, futbolista surgido de sus divisiones inferiores. Además, precisó que la imagen correspondía al partido ante Jordania, por la fase de grupos del Mundial, único encuentro en el que el mediocampista fue titular durante el torneo.

La institución también remarcó que la fotografía "no se cortó ni editó" y sostuvo que el contenido fue publicado en el ejercicio de la libertad de expresión contemplada por la legislación argentina. Según el club, la repercusión generada respondió a interpretaciones ajenas al espíritu del mensaje original.

El club anunció acciones contra quienes lo cuestionaron

En otro de los pasajes del comunicado, Rosario Central anticipó que iniciará acciones contra quienes considera responsables de agraviar a la institución. El Canalla calificó lo sucedido como "un ataque indiscriminado" y cuestionó que autoridades nacionales se hayan pronunciado sobre una publicación de carácter deportivo.

Asimismo, el club manifestó que las autoridades del país deberían concentrarse en "temas más relevantes" y no intervenir en una situación que, según su postura, fue desvirtuada a partir de una interpretación errónea de la imagen compartida.

Central reafirmó su respaldo a la Selección y a Messi

Por último, Rosario Central dejó en claro su reconocimiento hacia todos los integrantes de la Selección argentina. El club expresó su admiración por los futbolistas, el cuerpo técnico, los colaboradores y los dirigentes, con una mención especial para Lionel Messi.

La institución destacó el respeto que mantiene por el capitán argentino tanto por su trayectoria profesional como por su calidad humana y aseguró conservar una excelente relación con su familia desde hace años.

La foto de Messi y Lo Celso que Rosario Central utilizó en su nuevo posteo. Instagram @rosariocentral

El comunicado de Rosario Central

"Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de 'Felicitaciones a la Selección', se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por Fase de Grupos.

En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo, que el club publicó en sus redes oficiales con el derecho que le cabe, conforme lo establece el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión que rige en nuestro territorio.

Dicho esto, Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras. Por lo que entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo.

Además, Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años".