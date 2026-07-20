Indignante video: un piloto español le hizo creer a los pasajeros argentinos que habían ganado la final del Mundial 2026

Durante un vuelo internacional, un piloto le mintió a los pasajeros asegurando que la Selección argentina había derrotado a España, desatando la locura en el aire.

Un grupo de argentinos vivió un sube y baja de emociones a bordo de un vuelo internacional mientras se disputaba en Nueva Jersey la final del Mundial 2026. Debido a la imposibilidad de seguir el encuentro entre Argentina y España por la falta de conectividad en las alturas, un piloto decidió comunicarles a los pasajeros cuál fue el resultado del partido.

El comandante español anunció por los parlantes que la Selección argentina se había consagrado campeona de la Copa del Mundo, lo que desató la euforia entre los pasajeros presentes. Sin embargo, minutos después, se supo que el resultado real había sido triunfo español por 1-0 en tiempo suplementario.

Según se escucha en el video que luego comenzó a circular en redes sociales, el piloto anunció la información como si se tratara del cierre de un partido parejo. “Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, dijo ante la expectativa de los pasajeros.

Mirá el video del piloto español engañando a los pasajeros argentinos Luego agregó la frase que desató la reacción de los argentinos a bordo: “Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”. La respuesta dentro del avión fue inmediata. Los pasajeros interpretaron que Argentina había ganado la final y comenzaron los gritos, aplausos y festejos. Pero la celebración duró poco.

Más tarde trascendió que España había derrotado a Argentina por 1-0 en el tiempo suplementario y se había quedado con el título. De esta forma, el anuncio desde la cabina había sido una broma del piloto, aunque no trascendió qué compañía operaba el vuelo ni cuál era el destino de la aeronave.