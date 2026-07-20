Seguí en vivo el vuelo de la Selección argentina con destino a Ezeiza: quiénes viajan

Algunos jugadores de la Selección argentina se encuentran viajando de regreso a su país natal tras disputar el Mundial 2026 en Norteamérica. Seguí el vuelo en vivo.

Parte de la Selección argentina vuelve al país tras la final del Mundial 2026.

Este lunes, parte de los integrantes de la Selección argentina están viajando al país tras disputar la final de la Copa del Mundo 2026 ante España en el estado estadounidense de Nueva Jersey.

El avión en el que viaja el seleccionado de Lionel Scaloni despegó desde Nueva York a las 7.17 (8.17 de Argentina) y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 19. Se trata del vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, a bordo de un Airbus A330-202 (matrícula LV-KAN).

Según trascendió, la mayoría de los jugadores de la Premier League no volverán a la Argentina, sino que viajarán directamente a Europa para reincorporarse a sus respectivos clubes. Asimismo, el capitán de la Selección, Lionel Messi, se quedó en los Estados Unidos debido a su trabajo para el Inter Miami.

De esta forma, quienes no viajan al país son Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez. En tanto, se espera que el resto de los jugadores y del equipo técnico arriben a Ezeiza esta tarde.

Seguí en vivo el vuelo de la Selección argentina Podés seguir el vuelo de la Selección argentina a través de este link.