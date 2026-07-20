Qué dijo Donald Trump sobre la Selección argentina antes de volver a Washington

Antes de su regreso a Washington, Donald Trump analizó el triunfo de España sobre la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Luego de una histórica definición en la Copa del Mundo 2026 celebrada en New Jersey, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de sus impresiones sobre el apasionante encuentro donde España se coronó campeona del mundo tras vencer a la Selección argentina en un ajustado tiempo suplementario.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron pocas horas después de haber participado activamente en la ceremonia de premiación en el MetLife Stadium, donde entregó el trofeo a la selección española y la medalla de subcampeón al capitán argentino, Lionel Messi.

Las palabras de Trump tras la premiación Antes de abordar su vuelo de regreso a Washington D.C., Trump fue consultado sobre el desarrollo del partido y no dudó en reconocer el desempeño del conjunto europeo, aunque remarcó la paridad que se vivió durante los 120 minutos de juego.

EFE “España jugó mejor, realmente, pero ambos jugaron bien. Quiero decir, llegaron a la final. Fue muy emocionante, en realidad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy reñido — así que fue genial”, declaró el presidente ante la prensa.

10 | ESPAÑA CAMPEONA: Trump sobre la final del Mundial: “España jugó mejor, realmente, pero ambos jugaron bien. Quiero decir, llegaron a la final. Fue muy emocionante, en realidad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy reñido — así que fue genial.” pic.twitter.com/96lv9S8vDD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 20, 2026 Un cierre de torneo histórico en suelo estadounidense La presencia de Trump en la entrega de premios marcó el cierre formal de la cita máxima del fútbol celebrada en Norteamérica. El presidente resaltó el espectáculo vivido en las tribunas y la intensidad de un encuentro que se resolvió en los minutos finales del suplementario.