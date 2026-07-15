Donald Trump no se da por vencido y lanzó duras amenazas a Irán si no acepta negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la próxima semana ampliará los ataques militares contra Irán.

"O acceden a negociar, o la ofensiva militar norteamericana escalará de forma drástica", declaró Trump.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán entra nuevamente en una fase de máxima tensión. En una reciente entrevista concedida a la cadena Fox News, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al gobierno de Teherán: o acceden a negociar, o la ofensiva militar norteamericana escalará de forma drástica a partir de la próxima semana, teniendo como objetivos principales la infraestructura civil y energética del país.

Ultimátum de Washington: "Se pondrá realmente mal para ellos" Durante su intervención televisiva, Trump no escatimó en advertencias sobre el futuro inmediato de las operaciones militares si Irán mantiene su postura de confrontación.

EFE "La próxima semana se pondrá realmente mal para ellos porque será el turno de las centrales eléctricas. Más les vale llegar a un acuerdo, no les va a quedar nadie", declaró contundentemente el mandatario.

El mensaje de la Casa Blanca busca asfixiar la capacidad operativa y el suministro energético de la nación persa, elevando la presión internacional y económica a niveles sin precedentes.

Centrales eléctricas y puentes en la mira El presidente estadounidense detalló cuáles serán los objetivos estratégicos de la nueva fase de ataques en caso de que no se concrete un acercamiento diplomático inmediato.