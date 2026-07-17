Donald Trump en la cancha: por quién hinchará y "la mufa" que persigue al presidente de Estados Unidos
La asistencia de Donald Trump a la final del Mundial 2026 genera expectativa, mientras se especula sobre su alineación entre Argentina y España.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo 19 de julio a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Y, más allá del espectáculo deportivo, una de las preguntas que comenzó a circular es inevitable: ¿por qué selección alentará el mandatario estadounidense?
Durante una conferencia de prensa, la vocera presidencial Karoline Leavitt fue consultada sobre qué camiseta vestiría simbólicamente Trump en la final. Su respuesta fue tan espontánea como diplomática: "Es una muy buena pregunta y estoy decepcionada conmigo misma por no habérsela hecho al presidente antes de venir aquí, sabiendo que probablemente me la ibas a hacer".
Donald Trump y Javier Milei: la cercanía política que podría inclinar la balanza
Más allá de las palabras de Leavitt, si se observa el mapa político internacional, existen algunos elementos que podrían acercar a Trump hacia la Selección argentina. El presidente estadounidense mantiene una relación pública de cercanía con el mandatario argentino, Javier Milei. Ambos han intercambiado elogios en distintas oportunidades y comparten buena parte de su visión política y económica, además de haber coincidido en diversos encuentros internacionales.
En cambio, el vínculo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido mucho más distante. Las diferencias ideológicas entre el republicano y el líder socialista español son conocidas y se reflejaron en distintos episodios diplomáticos, principalmente, durante los últimos meses.
Donald Trump y el fanatismo por Lionel Messi
Sin que ello implique necesariamente una preferencia futbolística, el contexto político podría hacer pensar que Trump vea con mejores ojos un triunfo argentino. En lo futbolístico, Donald Trump tiene otro alimento más para alentar por Argentina, ya que existe además otro elemento imposible de ignorar: Lionel Messi.
El capitán argentino juega desde 2023 en el Inter de Miami de la Major League Soccer y se convirtió en uno de los principales impulsores del crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Su llegada multiplicó la audiencia del torneo, elevó el valor comercial de la liga y posicionó al país como uno de los grandes escenarios del fútbol mundial de cara al Mundial 2026.
Trump ha elogiado en distintas oportunidades a grandes figuras del deporte estadounidense, aunque no suele expresar públicamente preferencias futbolísticas. Sin embargo, la dimensión global de Messi hizo que sea casi una obsesión para el mandatario, quien incluso entró junto a él en la tradicional visita de los campeones deportivos a la Casa Blanca.
La curiosa fama de "mufa" que persigue a Donald Trump
En las últimas semanas apareció además un ingrediente mucho más informal: las redes sociales volvieron a tachar de "mufa" a Donald Trump. La etiqueta resurgió durante las Finales de la NBA, cuando el presidente asistió a un partido de los New York Knicks, equipo del que es simpatizante. El único que perdió contra San Antonio Spurs.
Naturalmente, se trata únicamente de algo sin ningún fundamento, pero hay quien puede preocuparse si finalmente Trump deja entrever que simpatiza por Argentina durante la final del Mundial 2026. Por las dudas y ante lo comentado previamente: Pugliese, Pugliese, Pugliese.