Donald Trump en la cancha: por quién hinchará y "la mufa" que persigue al presidente de Estados Unidos

La asistencia de Donald Trump a la final del Mundial 2026 genera expectativa, mientras se especula sobre su alineación entre Argentina y España.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo 19 de julio a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Y, más allá del espectáculo deportivo, una de las preguntas que comenzó a circular es inevitable: ¿por qué selección alentará el mandatario estadounidense?

Durante una conferencia de prensa, la vocera presidencial Karoline Leavitt fue consultada sobre qué camiseta vestiría simbólicamente Trump en la final. Su respuesta fue tan espontánea como diplomática: "Es una muy buena pregunta y estoy decepcionada conmigo misma por no habérsela hecho al presidente antes de venir aquí, sabiendo que probablemente me la ibas a hacer".

Donald Trump y Javier Milei: la cercanía política que podría inclinar la balanza Más allá de las palabras de Leavitt, si se observa el mapa político internacional, existen algunos elementos que podrían acercar a Trump hacia la Selección argentina. El presidente estadounidense mantiene una relación pública de cercanía con el mandatario argentino, Javier Milei. Ambos han intercambiado elogios en distintas oportunidades y comparten buena parte de su visión política y económica, además de haber coincidido en diversos encuentros internacionales.

Donald Trump ya participó de la ceremonia de premios del Mundial de Clubes 2025, donde fue campeón Enzo Fernández junto al español Marc Cucurella. EFE En cambio, el vínculo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido mucho más distante. Las diferencias ideológicas entre el republicano y el líder socialista español son conocidas y se reflejaron en distintos episodios diplomáticos, principalmente, durante los últimos meses.

Donald Trump y el fanatismo por Lionel Messi Sin que ello implique necesariamente una preferencia futbolística, el contexto político podría hacer pensar que Trump vea con mejores ojos un triunfo argentino. En lo futbolístico, Donald Trump tiene otro alimento más para alentar por Argentina, ya que existe además otro elemento imposible de ignorar: Lionel Messi.