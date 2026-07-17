De la Fuente palpitó la final ante Argentina, su reencuentro con Scaloni y habló del estado de Yamal

Luis de la Fuente se mostró ilusionado por el duelo decisivo frente a la Argentina de Scaloni, a quien conoce desde hace años y mantiene una gran relación.

El entrenador oriundo de la comunidad española de La Rioja supo ser profesor del pujatense durante su etapa formativa en la dirección técnica y ambos mantienen una gran relación de amistad desde entonces. Por lo tanto, el duelo decisivo por la Copa del Mundo será especial por muchos motivos para los dos.

Luis de la Fuente palpitó la final contra Argentina DSports Así lo expresó este viernes el seleccionador de la Furia: "Me hace ilusión que el rival sea Argentina, creo que es un partido que va a pasar a la historia también del fútbol. Además del vínculo que tengo con Scaloni, que tengo muy buena relación, sentimos mucho afecto y admiración mutua", anticipó en diálogo con la prensa. Y remarcó: "Una final Argentina-España es una final que seguramente hubieran deseado muchos aficionados al fútbol en todo el mundo".

En la misma sintonía, le dedicó unos elogios al cerebro de la Albiceleste: "Scaloni tiene unos números excepcionales desde que llegó a la Selección argentina y ahora los nuestros, que también están muy a la altura de la demanda de un partido de esta dimensión, porque demuestra que lo que hace falta es conocer verdaderamente las interioridades del fútbol de selección", destacó De la Fuente.