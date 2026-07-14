Por qué Luis de la Fuente dijo que le "haría ilusión jugar la final contra Argentina"

Tras vencer a Francia en las semifinales, Luis de la Fuente palpitó el duelo decisivo e hizo una especial mención a la Selección argentina.

España venció 2-0 a Francia este martes por las semifinales del Mundial 2026 y logró así clasificarse a la segunda final de su historia, 16 años después de la primera en Sudáfrica 2010, cuando sumó su primera estrella. El cerebro detrás de esta nueva gesta es Luis de la Fuente, que buscará coronar su ciclo con un nuevo título.

El proceso que comenzó a principios de 2023 y que ya ostenta en su palmarés la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024 tienen al DT al entrenador de 62 años como principal responsable. Luego del partido, habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre qué rival prefiere en el duelo decisivo del domingo: Inglaterra o la Selección argentina.

Luis de la Fuente palpitó una potencial final contra Argentina ESPN "Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni", respondió en primer término, rememorando su buena relación con el pujatense. Aunque aclaró: "Pero respeto mucho el potencial futbolístico de Inglaterra que en mí opinión, como dije antes del Mundial, es una de las auténticas candidatas".

"Así como dije que el partido de hoy entre España y Francia era una final anticipada, el de mañana podría serlo de igual manera. Somos las cuatro mejores selecciones del Ranking FIFA las que llegamos a semifinales, algo que nunca había pasado en la historia. Esto te muestra el nivel futbolística que hay en este Mundial y no estamos para tener ninguna preferencia por ninguno de los dos rivales", se explayó al respecto.