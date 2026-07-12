Campeones y algo más: el hecho inédito que se dará en las semifinales del Mundial 2026

Por primera vez en la historia, los cuatro semifinalistas de un Mundial comparten una característica que hacen a esta edición única.

Superados los cuartos de final, el Mundial 2026 tendrá un desenlace de película. Con la Selección argentina, Francia, Inglaterra y España, será la tercera vez en la historia que las semifinales sean disputadas por 4 equipos que ya fueron campeones del mundo -anteriormente había pasado en México 1970 e Italia 1990-.

Si bien esto deja con ganas a muchos fanáticos alrededor del globo de ver un campeón inédito, algo que sucedió por última vez en Sudáfrica 2010 con la consagración de la Furia, lo cierto es que los cruces prometen y mucho. Y si bien no habrá una nueva bandera en el palmarés, se dará un hecho histórico en esta anteúltima instancia.

Por primera vez, los 4 semifinalistas son los 4 líderes del Ranking FIFA Francia, Argentina, España e Inglaterra, líderes del Ranking FIFA y semifinalistas del Mundial 2026. FIFA.com Es que por primera vez desde que se creó el Ranking FIFA de selecciones en 1992, los cuatro mejores equipos de la tabla son también los mejores cuatro del certamen. No había pasado ni en Estados Unidos 1994, ni en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 ni Qatar 2022, pero sí en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Actualmente, Francia ocupa el primer lugar, mientras que Argentina está 2°, España 3° e Inglaterra 4°. No fue así igualmente como arrancó el Mundial, ya que antes del comienzo la Scaloneta lideraba el listado, con los ibéricos como escoltas y los galos en la tercera colocación.