La llamativa reacción de Mbappé al probar la nueva pelota que se usará en las semifinales y la final del Mundial

Francia ya se entrena con el balón especial para la definición de la Copa del Mundo y los gestos de Kylian Mbappé no pasaron desapercibidos. El video.

Mbappé y una reacción viral al conocer la nueva pelota para la definición del Mundial.

La cuenta regresiva para las semifinales del Mundial 2026 ya comenzó y también llegó una de las tradiciones de las últimas Copas del Mundo: el estreno de una pelota especial para la recta final del torneo. Francia ya la probó durante el entrenamiento en la previa al duelo contra España y Kylian Mbappé se robó todo el protagonismo. ¿Por qué?

En un video compartido por el diario Marca, el delantero del Real Madrid tomó el balón apenas lo tuvo en sus manos y se quedó varios segundos observándolo con atención. Lo giró, revisó sus detalles y, con una expresión de sorpresa, pareció intentar descifrar el nuevo diseño antes de ponerlo a rodar.

Tras inspeccionarla, Mbappé la dejó caer sobre el verde césped y sacó un potente remate para empezar a amigarse con ella. La nueva Trionda cambia por completo su aspecto para las semifinales y la final. Ahora presenta una base negra con detalles dorados, además de toques en rojo y rosa.

Video: los gestos de Mbappe al probar el nuevo modelo de la Trionda Kylian Mbappé conoció la nueva pelota para definición del Mundial durante el entrenamiento de Francia. Video: Marca Eso sí, más allá del cambio estético, Adidas mantuvo intactas sus prestaciones técnicas, por lo que el comportamiento de la pelota no debería variar respecto de la utilizada hasta los cuartos de final.