¿El Mundial 2030 tendrá 64 equipos? Gianni Infantino volvió a referirse a la ampliación de cupos

A Gianni Infantino le preguntaron sobre un nuevo aumento de países participantes para el Mundial 2030 y el suizo dejó las puertas abiertas.

Mientras en suelo norteamericano ya quedaron definidas las semifinales de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, en las oficinas de la FIFA ya se piensa en lo que pasará dentro de 4 años en el Mundial 2030. Es que no conformes con el aumento de cupos para esta edición, podrían volver a incrementarlos una vez más.

Hace un tiempo se viene hablando ya que el próximo certamen, que contará con seis sedes distintas (Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos) podría llegar a disputarse con 64 equipos participantes, divididos en 16 grupos de 4 para la primera fase. Y es una posibilidad que, por más descabellada que resulte, Gianni Infantino no descarta.

Qué dijo Infantino sobre jugar el Mundial 2030 con 64 equipos Infantino no descarta seguir aumentando la cantidad de equipos. EFE "Sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica", respondió el presidente de la FIFA al ser consultado al respecto en diálogo con la cadena suiza Bluewin.

"Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y cada vez es mayor en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando", remarcó en la misma sintonía.