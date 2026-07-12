Godoy Cruz se juega una final ante Defensores de Belgrano

El Tomba recibe al Dragón en el Feliciano Gambarte con la obligación de ganar para no perder terreno en la pelea por el Reducido.

Después del duro traspié sufrido en la fecha pasada, Godoy Cruz tendrá este domingo desde las 16.30 una nueva oportunidad para recuperar terreno en la lucha por el reducido cuando reciba a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte, por una nueva jornada de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Pablo De Muner afronta un partido determinante: no solo necesita volver a sumar de a tres para mantenerse cerca de los puestos de Reducido, sino que también será la primera vez que podrá contar con varias de las incorporaciones que llegaron en este mercado de pases.

Godoy Cruz buscará volver al triunfo en el Feliciano Gambarte Entre las principales novedades aparecen el regreso del experimentado Diego Viera, la incorporación del volante uruguayo Felipe Cairus, el arribo de Benjamín Schamine y el retorno del mendocino Valentín Burgoa, futbolistas con los que el entrenador espera darle otra identidad a un equipo que necesita reaccionar.

Del otro lado estará Defensores de Belgrano, que también pelea por meterse en los puestos de clasificación. Se espera un duelo parejo entre dos equipos con objetivos similares: en el enfrentamiento de la primera rueda igualaron 1 a 1 en Buenos Aires.

Con el respaldo de su gente y el estreno de varias caras nuevas, el Expreso intentará transformar las buenas expectativas en resultados y comenzar una remontada que lo vuelva a meter de lleno en la pelea por el ascenso.