Corte de agua imprevisto en un departamento del Gran Mendoza

Desde Aysam informaron que debido a la rotura de un caño maestro, un departamento del Gran Mendoza podría sufrir un corte de agua durante la jornada.

Este sábado, un corte de agua imprevisto afecta a una extensa zona del departamento de Godoy Cruz, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). Según explicaron, el servicio podría verse afectado en tanto duren los trabajos de normalización.

Según detallaron, la rotura de un caño maestro ha ocasionado imprevistos y ocasionó la interrupción del normal suministro de agua potable. Personal de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar el servicio lo antes posible.

Corte de agua imprevisto en Godoy Cruz. Shutterstock Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua Desde la compañía detallaron que la zona afectada abarca desde Rawson hasta Sarmiento y desde Barcala hasta 9 de Julio.