Corte de agua imprevisto en un departamento del Gran Mendoza
Desde Aysam informaron que debido a la rotura de un caño maestro, un departamento del Gran Mendoza podría sufrir un corte de agua durante la jornada.
Este sábado, un corte de agua imprevisto afecta a una extensa zona del departamento de Godoy Cruz, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). Según explicaron, el servicio podría verse afectado en tanto duren los trabajos de normalización.
Según detallaron, la rotura de un caño maestro ha ocasionado imprevistos y ocasionó la interrupción del normal suministro de agua potable. Personal de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar el servicio lo antes posible.
Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua
Desde la compañía detallaron que la zona afectada abarca desde Rawson hasta Sarmiento y desde Barcala hasta 9 de Julio.
Frente al imprevisto, desde la empresa solicitan a los vecinos afectados que mantengan una cantidad razonable de agua embotellada y que se cuide la reserva del tanque de agua, además de hacer uso responsable en caso de contar con suministro.