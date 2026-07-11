De predio abandonado a punto de encuentro: el fuerte crecimiento de Bendu en Mar del Plata

Bendu cumplió 200 días desde su inauguración y se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro de la zona sur de Mar del Plata . El multiespacio convirtió un predio que permaneció abandonado durante años en un centro de entretenimiento, gastronomía, eventos y actividades familiares que atrae tanto a marplatenses como a turistas.

La transformación comenzó a materializarse en diciembre del año pasado, cuando abrió sus puertas con el objetivo de recuperar el espacio conocido históricamente como la Manzana de los Circos . Desde entonces, el proyecto ganó protagonismo dentro del crecimiento urbano del sector sur de la ciudad y se instaló como una referencia para quienes viven o visitan la zona.

Uno de los datos destacados de esta etapa fue la generación de 800 puestos de trabajo. En paralelo, el nombre Bendu comenzó a reemplazar a la antigua denominación del predio y a convertirse en una marca asociada al desarrollo de una nueva centralidad urbana.

El desarrollo de Bendu se inserta en una transformación más amplia que atraviesa la zona sur de Mar del Plata . En los últimos años, el sector incorporó nuevos desarrollos inmobiliarios, barrios cerrados, propuestas comerciales y una oferta gastronómica cada vez más diversa.

En ese contexto, el multiespacio ocupó un lugar que hasta ahora no existía: un punto de encuentro capaz de concentrar entretenimiento, comercios, gastronomía y actividades para toda la familia en un entorno pensado para la circulación y el disfrute de los visitantes.

El impacto también se reflejó en el mercado inmobiliario de la zona. Según destacan desde el proyecto, crecieron las consultas por locales comerciales y propiedades cercanas al predio. Incluso, muchos avisos inmobiliarios ya utilizan a Bendu como referencia geográfica para identificar la ubicación de inmuebles en el sector.

El proyecto impulsó empleo, actividades y movimiento en el sur de Mar del Plata. Bendu

Un diseño pensado para integrarse a la ciudad

El predio cuenta con 35 mil metros cuadrados y es impulsado por H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, grupo empresario liderado por Juan Pablo Reverter. Entre los impulsores también se encuentra Maximiliano González Kunz, CEO de la aceleradora Neutrón.

El proyecto arquitectónico fue desarrollado por el estudio marplatense Mariani Pérez Maraviglia Cañadas. La propuesta tomó como eje la recuperación de un vacío urbano y buscó integrarlo al entorno a través de espacios abiertos, circulación peatonal y áreas de uso público.

La intervención adopta la forma de una gran nave metálica y contempla soluciones constructivas orientadas a la eficiencia y a una ejecución rápida. Además, incorpora plazas públicas, recorridos a cielo abierto y un sistema de doble planta baja que aprovecha el desnivel natural del terreno.

Esa configuración permite conectar distintos sectores del predio y favorece la integración con el tejido urbano que rodea al complejo. El objetivo fue que el espacio formara parte del recorrido cotidiano de la ciudad y no funcionara como un desarrollo aislado.

Bendu Arena y una nueva plaza temática

Entre los principales atractivos se encuentra Bendu Arena, un escenario al aire libre que ya fue utilizado durante la última temporada para la realización de espectáculos y eventos de gran convocatoria.

Su diseño permite albergar shows musicales, encuentros masivos y distintas actividades recreativas, ampliando la oferta de espacios para eventos en Mar del Plata.

A esa propuesta se sumará próximamente Aventura Espacial, una plaza temática destinada al público infantil. El espacio tendrá como elemento principal un cohete central con el tobogán seco más alto de la ciudad y distintos deslizadores tubulares inspirados en un viaje al espacio.

La plaza incluirá además juegos adaptados para diferentes edades y sectores especialmente diseñados para el disfrute familiar. El acceso gratuito aparece como uno de los aspectos centrales de la iniciativa.

Bendu ofrece actividades gratuitas para las vacaciones de invierno. Bendu

Agenda especial para las vacaciones de invierno

La celebración de los 200 días coincide con una programación especial para las vacaciones de invierno.

Entre las propuestas permanentes estará El Piso es Lava, una actividad de destreza y velocidad que funcionará todos los días entre las 16 y las 20.30.

También se desarrollará Circuito Urbano, un espacio abierto para quienes deseen participar con rollers, skate, monopatín o bicicleta. La pista estará disponible diariamente de 10 a 16.30 e incluirá una clínica de skate.

Para los más chicos se habilitará la Casita de los Oficios, una propuesta recreativa destinada a explorar diferentes actividades y roles mediante el juego. Funcionará todos los días de 15 a 20.

La agenda también contempla espectáculos especiales. El 22 de julio a las 16 se presentará el Show de Magia de Quimey, mientras que el 29 de julio, en el mismo horario, será el turno de Científicos Locos, una propuesta que combina humor, experimentos y actividades participativas.

A estas iniciativas se sumarán food trucks con distintas opciones gastronómicas para acompañar el recorrido por el predio.

A ocho meses de su apertura, Bendu aparece como una de las piezas centrales del crecimiento de la zona sur marplatense. Donde antes existía un espacio ocioso, hoy funciona un punto de encuentro que concentra actividad comercial, recreativa y social, y acompaña la transformación de uno de los sectores con mayor desarrollo de la ciudad.