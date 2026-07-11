Driving Experience Winter Tour 2026: una gira nacional que acerca lo mejor de GWM, Changan, JMEV y Mitsubishi

Grupo Antelo llegó a Mendoza con el Driving Experience Winter Tour 2026 , una activación itinerante que recorrerá distintos puntos estratégicos del país con el objetivo de acercar al público las últimas novedades de GWM , Changan , JMEV y Mitsubishi .

La gira se desarrolla durante cinco fines de semana consecutivos y permitirá a los visitantes conocer de primera mano los modelos más destacados de GWM , Changan , JMEV y Mitsubishi , además de participar de pruebas de manejo especialmente diseñadas para experimentar la tecnología, el confort, la seguridad y las prestaciones de cada vehículo.

Por otro lado, el público podrá conocer la nueva GWM Haval H6 PRO HEV, el reciente lanzamiento de la marca.

“Luego de la gran recepción que tuvo nuestra propuesta de verano, decidimos redoblar la apuesta con una nueva edición que nos permita seguir generando experiencias cercanas con el público, llevando nuestros productos a espacios de alta circulación. Además, aprovechamos la ocasión para lanzar la nueva H6 PRO HEV, uno de nuestros modelos más demandados dentro de GWM”, destacaron desde Grupo Antelo.

El Driving Experience Winter Tour empezó en la Ciudad de Buenos Aires, continuó en Rosario, Córdoba, Gran Buenos Aires y está haciendo su cierre este fin de semana en Mendoza.

Todos los interesados se van a poder acercar este sábado 11 y domingo 12 de julio a Palmares Valley, en La Puntilla, de 10 a 18, donde los visitantes van a poder acceder a pruebas de manejo especiales y recibir asesoramiento personalizado sobre el line-up completo de cada marca: GWM (Haval H6 PRO HEV, Haval Jolion HEV, Poer, Ora 03 y Tank 300); Changan (CS55 Plus PHEV); JMEV (Easy 3) y Mitsubishi (L200 y Outlander).

Grupo Antelo ofrece una experiencia única para conocer la mejor de la tecnología china. Marcos Garcia / MDZ

Financiación especial

A su vez, para potenciar las ventas, los modelos ORA 03, Tank 300 y Poer tendrán una financiación exclusiva durante la acción con el respaldo del Banco Santander. El cliente podrá acceder a un préstamo de hasta $20.000.000, en hasta 18 cuotas; con una tasa fija 0%. También a través del Banco Santander, los clientes van a poder acceder a un préstamo de hasta $15.000.000, en hasta 18 cuotas; también con una tasa fija de 0% para financiar el JMEV Easy 3.

A través de iniciativas como el Driving Experience Winter Tour, Grupo Antelo continúa fortaleciendo el vínculo entre sus marcas y los consumidores, acercando nuevas tecnologías, experiencias de manejo y soluciones de movilidad a distintos puntos del país, con una propuesta que combina innovación, producto y contacto directo con el público.

Nuevas tecnologías y precios competitivos en la industria automotriz china. Marcos Garcia / MDZ

Haval H6 PRO HEV, lo nuevo de GWM

El nuevo GWM Haval H6 PRO HEV, recibió una actualización integral que incorpora una renovada identidad de diseño, mejoras en tecnología y conectividad, un habitáculo más sofisticado y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción.

La evolución del H6 PRO HEV refuerza el posicionamiento del modelo dentro del segmento de los SUV electrificados, combinando eficiencia, confort y seguridad con un completísimo nivel de equipamiento.

Desde el lanzamiento del modelo, junio de 2025, se comercializaron más de 2.200 unidades, posicionándolo como uno de los SUV híbridos más vendidos del mercado.