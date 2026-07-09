GWM realiza la primera venta en España con la entrega de un Ora 05

GWM (Great Wall Motor), compañía global especializada en soluciones de movilidad inteligente, ha realizado su primera venta en España. La operación se cerró el pasado martes de la mano del concesionario GWM del Grupo Velasco en Alcorcón (Madrid), uno de los puntos de venta con los que la marca inicia su despliegue comercial en el país.

“GWM llega con una propuesta que pone al alcance del cliente tecnología, equipamiento y diseño de primer nivel a un precio muy competitivo, a lo que se suman unas garantías muy sólidas. Además, es una marca con una gama amplia y versátil, capaz de dar respuesta a perfiles de cliente muy distintos, por lo que estamos convencidos de que tendrá una gran acogida entre los conductores españoles", afirma Juan José Velasco, gerente del concesionario GWM Velasco.

Así es el GWM ORA 05 GWM Ora 05 El modelo elegido para esta primera venta es el GWM ORA 5, con el que la marca debuta en el mercado español. Se trata de un SUV compacto disponible en motorizaciones de combustión, híbrida y eléctrica, todas con cambio automático y tracción delantera, y con precios desde 19.950 euros.

El modelo cuenta además con una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. En concreto, la unidad entregada es la versión híbrida, en color Gris Etna Mate acabado Advance, el tope de gama, que incorpora elementos como techo solar panorámico, portón trasero eléctrico, tapicería de cuero sintético, asientos delanteros ventilados, volante calefactado o iluminación ambiental.

El ORA 5 es solo el punto de partida de la gama que GWM irá desplegando en España a lo largo de los próximos meses. A este primer lanzamiento se sumarán el GWM H7, un todoterreno disponible con motorizaciones de combustión, híbridas e híbridas enchufables; el SUV urbano con techo solar panorámico GWM Jolion Max y el TANK 300, un todoterreno híbrido enchufable con tracción 4x4.