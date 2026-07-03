GWM llega al mercado español con el Ora 05: precio y detalles

GWM ha presentado oficialmente el ORA 5 , que comenzará a comercializarse a partir de mayo en la red de puntos de venta de la marca, que alcanzará 50 localizaciones repartidas por toda España a finales de año. El precio de partida de este modelo es de 19.950 euros en la versión de combustión 1.5T 118 kW/160 HP Explore.

La variante con sistema de propulsión híbrido parte de 22.350 euros (ORA 5 1.5T HEV 164 kW/223 HP Explore), mientras que la versión eléctrica arranca desde los 23.850 euros (ORA 5 EV 164 kW/204 HP Explore). El ORA 5 tiene 7 años/150.000 km de garantía y 8 años/160.000 km de garantía en las baterías.

Todas las versiones incluyen un completo equipamiento de serie. El acabado Explore ofrece, entre otros elementos, faros y pilotos full LED, sensores de lluvia y luces, llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos 225/60 R18, barras de techo, cristales laterales traseros oscurecidos, volante multifunción de cuero sintético, regulación eléctrica del asiento del conductor en 6 direcciones, asientos delanteros calefactados, climatizador automático con filtro de aire PM2.5, bomba de calor + calentador PTC (solo EV), y apertura de puertas y arranque sin llave.

La dotación tecnológica incluye asistente de voz inteligente, pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas con visualización personalizable, conectividad inalámbrica con el teléfono (Apple CarPlay & Android Auto), navegador conectado inteligente, tienda de aplicaciones GWM integrada, actualizaciones over-the-air (OTA) y control remoto mediante aplicación móvil. Radio AM, FM y DAB, 2 puertos USB delanteros (tipo A + tipo C) y puerto USB-C en la segunda fila, y sistema de sonido con 6 parlantes.

En el apartado de seguridad incorpora siete airbags (conductor, pasajero, central delantero, laterales delanteros y de cortina), cinturones de seguridad delanteros con doble pretensor y limitador de carga adaptativo, cinturones de seguridad laterales traseros con pretensor y limitador de carga, ABS + EBD + MCB + TCS + EPS, 2 anclajes ISOFIX en la segunda fila, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, visión envolvente del entorno (cámara 360º + chasis transparente), asistente de luces largas (HMA), control de crucero adaptativo inteligente (iACC), alarma de colisión frontal (FCW), alarma de salida de carril (LDW), reconocimiento de señales de tráfico (TSR), alarma de límite de velocidad (SLWF), alarma de puerta abierta (DOW), asistencia de cambio de carril (LCA), alarma de tráfico cruzado trasero (RCTA), alarma de tráfico cruzado delantero (FCTA), asistencia de ángulo muerto (BSD), asistencia de mantenimiento de carril (LKA), asistencia de centrado en el carril (LCK), mantenimiento de carril de emergencia (ELK), asistencia al tráfico cruzado trasero (RCTB), asistencia al tráfico cruzado delantero (FCTB), frenado de emergencia automático (AEB), frenado de emergencia a baja velocidad (MEB), control de arranque en pendiente (HHC), sistema de monitorización de ocupantes (OMS), sistema de monitorización del conductor (DMS).

El acabado Advance suma a esta dotación retrovisores exteriores con plegado eléctrico y calefactables, portón trasero eléctrico, techo solar panorámico de 1,65 m2, tapicería de cuero sintético, volante calefactado, asientos delanteros con regulación eléctrica y ventilados, asiento del conductor con memoria y función de entrada/salida fácil, iluminación ambiental dinámica personalizable de 64 colores, cargador inalámbrico rápido para teléfonos móviles de 50 W, sistema de sonido con 9 altavoces y modo de control climático adaptable (solo EV).

GWM Ora 05

Interior del GWM Ora 05

Amplio y minimalista, el interior del GWM ORA está realizado con materiales de alta calidad. El habitáculo envolvente crea una sensación de seguridad y tranquilidad, en el que la tecnología está integrada de forma armoniosa, con pantallas ligeras y refinadas, y mandos físicos de elegante diseño. Los materiales empleados y el sistema de purificación de aire también contribuyen a crear una atmósfera interior saludable.

El enfoque integral de confort de GWM comienza con un perfecto aislamiento del habitáculo de contaminación exterior acústica y lumínica; y continua con un amplio espacio para cinco ocupantes. También hay un generoso espacio para el equipaje (hasta 422 litros, ampliables hasta 1.120 abatiendo los asientos traseros) y 33 compartimentos de almacenamiento interiores para alojar todo tipo de objetos.

Sistemas de propulsión para todas las necesidades

El ORA 5 dispone de una gama multienergía, con sistemas de propulsión ICE, HEV y EV, diseñados para satisfacer las necesidades de un amplio y diverso espectro de conductores, siguiendo la filosofía de la marca “All Scenarios, All Powertrains, All Users”.

El sistema híbrido GWM DHT de segunda generación del ORA 5 integra un conjunto de tecnologías innovadoras para obtener el máximo rendimiento, eficiencia y agrado de conducción. Dispone de una potencia combinada de 164 kW/223 CV, con un par máximo de 476 Nm. Gracias a ello, el ORA 5 HEV es capaz de alcanzar 185 km/h de velocidad máxima, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. El consumo combinado WLTP es de 5,1 l/100 km, con unas emisiones combinadas de 117 g/km. Los componentes fundamentales de este avanzado sistema de propulsión son un motor de combustión híbrido específico de 1.5T, un módulo de tracción delantera 10 en 1 de alto rendimiento, y una batería de iones de litio de alta potencia con una capacidad de 1,09 kWh, específica para híbridos.

El ORA 5 EV incorpora un sistema de propulsión eléctrica inteligente 14 en 1, que alcanza el mayor nivel de integración de su clase. El sistema utiliza un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) montado en el eje delantero, con una potencia máxima de 150 kW / 204 CV y un par máximo de 260 Nm. Gracias a esta potencia, el ORA 5 alcanza una velocidad máxima de 170 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. El motor puede girar hasta 20.000 rpm, una cifra muy elevada dentro de su categoría. El consumo combinado WLTP del sistema es de 15,5 kWh/100 km. La autonomía combinada WLTP es de 435 km (603 km en ciudad).

La batería SVOLT Short Blade de segunda generación con química LFP (fosfato de hierro y litio), desarrollada con un proceso avanzado de apilamiento de electrodos de alta velocidad ofrece una autonomía elevada, mayor seguridad y una vida útil prolongada. La batería cuenta con una capacidad de 58,3 kWh y admite una potencia máxima de carga rápida de 120 kW, lo que permite recargar del 30% al 80% en 20 minutos.

La variante de combustión del ORA 5 ofrece un equilibrio óptimo entre potencia y consumo de combustible. Combinado con transmisión de doble embrague (DCT) húmeda de 7 velocidades, este sistema transmite una respuesta rápida, un elevado nivel de prestaciones, un gran agrado de conducción y un bajo consumo de combustible

Con una potencia máxima de 118 kW / 160 CV y un par máximo de 270 Nm, el conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h. El consumo combinado WLTP es de 6,9 l/100 km, con unas emisiones combinadas de 158 g/km.

Calidad de conducción puesta a punto en Europa

El ORA 5 está construido sobre una plataforma multienergía que permite una perfecta integración de los elementos de los diferentes sistemas de propulsión. Este chasis cuenta con un diseño de suspensión independiente MacPherson delantera y multibrazo trasera, dirección EPS y sistema de frenado con control electrónico (x-by-wire).

Para su adaptación al mercado europeo, un equipo de GWM realizó pruebas específicas en España, trabajando sobre carreteras reales de nuestro país para ajustar el chasis a las condiciones locales. Este proceso permitió adaptar la respuesta de la suspensión, la dirección y el control del vehículo a los distintos tipos de firme, trazados y escenarios de conducción habituales en España, reforzando el equilibrio entre agilidad, confort y seguridad.