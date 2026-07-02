Kia anuncia una nueva versión disponible para los SUV EV5 y Sportage

Kia anuncia una nueva versión de edición especial para sus populares SUV , el EV5 y el Sportage. Denominada Storm, esta nueva versión se sitúa entre las variantes GT-Line y GT-Line S de ambos modelos, ofreciendo un equipamiento premium con detalles de diseño inspirados en la versión «Air», lo que permite obtener una mejor relación calidad-precio.

Además, Kia ha ampliado su popular gama EV5 con la incorporación de la tracción integral (AWD) únicamente en las versiones 'GT-Line' y 'GT-Line S'.

Estará disponible con la misma batería de 81,4 kWh y el mismo sistema de propulsión de tracción delantera que las demás variantes ya disponibles, lo que garantiza una experiencia de conducción suave y familiar.

El Kia EV5 'Storm' combina muchos elementos de diseño exterior de las variantes 'Air' y 'GT-Line', incluidos los retrovisores exteriores del color de la carrocería del 'Air' y los detalles en negro brillante (como los pasos de rueda) de las variantes 'GT-Line' y 'GT-Line S'.

Diseño exterior: Nuevas llantas de aleación de 19 pulgadas; cristales tintados en las ventanillas traseras y el portón trasero; retrovisores exteriores eléctricos con función antideslumbrante automática, plegables y calefactables con intermitentes LED; tiradores de las puertas integrados automáticamente; luces diurnas LED, faros delanteros (con luz de conducción adaptativa), luces traseras, faros antiniebla traseros; franja decorativa cromada satinada; pintura premium de serie.

Diseño interior y confort: Tapicería de cuero sintético negro (exclusiva del modelo 'Storm'); asientos delanteros calefactables y ventilados; asientos traseros exteriores calefactables; asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar y función de memoria; volante de cuatro radios calefactable de cuero sintético; elevalunas eléctricos delanteros y traseros con función de un solo toque; sistema automático de climatización y desempañado; portón trasero eléctrico inteligente.

Almacenamiento, versatilidad e iluminación interior: baúl delantero; asientos traseros abatibles 60:40 con acceso para esquís; compartimentos de almacenamiento delanteros y traseros; iluminación interior LED e iluminación ambiental personalizable; bandeja para equipaje, cubierta de carga del compartimento y almacenamiento bajo el piso; toma de corriente delantera de 12 V.

Audio, comunicación e información: Diseño de 3 pantallas: pantalla táctil de navegación de 12,3 pulgadas, pantalla de control de climatización de 5,3 pulgadas (con controles físicos) y pantalla de información para el conductor de 12,3 pulgadas; Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos; Bluetooth; 4 puertos de carga USB-C (2 delanteros, 2 traseros); sistema de sonido premium Harman Kardon de 8 altavoces; cargador inalámbrico para teléfono móvil; sistema eCall.

Funciones digitales y conectividad: Modo mascota; actualizaciones inalámbricas; servicios Kia Connect gratuitos durante siete años; transmisión de música; paquetes de entretenimiento; punto de acceso Wi-Fi; Kia CarPay; Plug&Charge; Asistente de IA.

Sistemas de seguridad activa: Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con sistema de cámara de reversa y advertencia de salida segura; Asistente de prevención de colisiones frontales 2.0; Control de asistencia de arranque en pendiente y control de frenado en descenso; Asistente de conducción en autopista 2.0 con detección de manos; Asistente de mantenimiento de carril y asistente de seguimiento de carril 2.0 con detección de manos; Gestión de estabilidad del vehículo; Control de crucero inteligente 2.0 con función de parada/arranque; paletas de cambio de frenado regenerativo con iPedal; Asistente de prevención de colisiones en el punto ciego; Selector de modo de conducción; Sistema de frenado multicolisión; Control electrónico de estabilidad; Advertencia de atención del conductor.

Sistemas de seguridad pasiva: Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas con aviso de seguridad y reposacabezas regulables en altura; cinturones de seguridad delanteros regulables en altura; airbags frontales, traseros, laterales y de cortina; cierre de puertas personalizable; anclajes ISOFIX superiores para asientos infantiles (parte trasera exterior); tuercas de seguridad para las ruedas; número de identificación del vehículo (VIN) visible; alarma de seguridad e inmovilizador Thatcham de categoría 2; llave inteligente con sensor de movimiento.

Situado en lo más alto de la gama de vehículos eléctricos de Kia, centrada en el volumen de ventas, por encima de los modelos EV2, EV3 y EV4, el Kia EV5 ha sido un éxito constante entre los clientes desde su lanzamiento a finales de 2025, y con más de 4.000 unidades vendidas en lo que va de 2026, actualmente ocupa la posición de uno de los vehículos eléctricos más populares de la marca en el mercado británico, solo superado por el siempre popular EV3.

El Kia EV5 'Storm' tiene un precio de 43.145 libras esterlinas (precio final).

El Kia Sportage 'Storm'

Se une a la gama de los modelos más vendidos de Kia en el Reino Unido, Europa y a nivel mundial. Está disponible con un motor de combustión interna (ICE) T-GDi de 1.6 litros o como híbrido (HEV), que utiliza el mismo motor naftero de 1.6 litros acoplado a una batería de polímero de iones de litio de 1.49 kWh.

Esto significa que el Sportage ICE 'Storm' ofrece una potencia de 147 CV y un par motor de 250 Nm, mientras que el HEV ofrece 235 CV y 380 Nm de par motor. El Sportage ICE está disponible con transmisión manual de seis velocidades o transmisión de doble embrague de siete velocidades, mientras que el HEV cuenta con una transmisión automática de seis velocidades.

Características destacadas

del diseño exterior: llantas de aleación de 18 pulgadas; faros LED, luces de circulación diurna, luces traseras y luz de freno elevada; faros antiniebla traseros; control automático de faros; limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia; cristales tintados en las ventanillas traseras y el portón trasero; retrovisores exteriores eléctricos, plegables y calefactables con intermitentes LED; parrilla del radiador, pasos de rueda y marco de las ventanillas en negro brillante; parachoques negros con detalles plateados; placas protectoras delanteras y traseras plateadas; barras de techo plateadas; alerón trasero; luneta trasera calefactable; pintura premium de serie.

Diseño interior y confort: Tapicería de cuero negro y ante (exclusiva del modelo 'Storm'); asientos delanteros calefactables y ventilados; asientos traseros exteriores calefactables; asientos del conductor y del acompañante con ajuste eléctrico y soporte lumbar para el conductor; volante de cuero calefactable con ajuste manual; elevalunas eléctricos delanteros y traseros con función de un solo toque en la parte delantera; climatizador automático con ventilación trasera y sistema antivaho automático; llave inteligente con botón de arranque/parada; espejo retrovisor con atenuación automática; espejos de cortesía iluminados.

Almacenamiento, versatilidad e iluminación interior: asientos traseros abatibles 40:20:40; consola central con compartimento de almacenamiento; reposabrazos central trasero con portavasos; iluminación en la cabina delantera, trasera y del maletero; iluminación ambiental personalizable (solo con transmisión automática); compartimentos de almacenamiento en las puertas delanteras y traseras; guantera; bandeja portaobjetos, almacenamiento bajo el piso y bandeja para equipaje; ganchos para la red de equipaje; tomas de corriente de 12 V (delanteras y en el maletero); kit de movilidad para neumáticos.

Audio, comunicación e información: sistema de navegación con pantalla táctil de 12,3 pulgadas y pantalla para el conductor de 12,3 pulgadas; compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto; conectividad Bluetooth; conexión multimedia USB-C y tres puertos de carga USB-C; sistema de sonido premium Harman Kardon® de 8 altavoces; cargador inalámbrico para teléfonos móviles; sistema eCall.

Funciones digitales y conectividad*: Actualizaciones inalámbricas; servicios Kia Connect gratuitos durante siete años; transmisión de música; paquetes de entretenimiento; punto de acceso Wi-Fi; Kia CarPay; Asistente de IA.

Sistemas de seguridad activa: Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con sistema de cámara de reversa; Asistente de prevención de colisiones frontales 1.5 (que incluye detección de peatones, ciclistas y giros en intersecciones); Asistente de conducción en autopista 1.0 (solo transmisión automática); Asistente de mantenimiento de carril y asistente de seguimiento de carril 2.0; Control de crucero inteligente 2.0 con función de parada/arranque (solo transmisión automática) o control de crucero (manual); Asistente de límite de velocidad inteligente y limitador de velocidad; alerta de ocupantes traseros; freno de estacionamiento electrónico con retención automática; Selector de modo de conducción; paletas de cambio (solo transmisión automática); Sistema de frenos antibloqueo con señalización de parada de emergencia; Control electrónico de estabilidad; Control dinámico de frenado; Control de asistencia de arranque en pendiente y control de frenado en descenso; Asistente de estabilidad de remolque; Sistema de frenado multicolisión; Gestión de estabilidad del vehículo; Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Sistemas de seguridad pasiva: Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas con aviso y reposacabezas regulables en altura; cinturones de seguridad delanteros regulables en altura; interruptor de desactivación del airbag del pasajero delantero; airbags delanteros, traseros, laterales y de cortina; anclajes superiores ISOFIX para asientos infantiles (asientos traseros exteriores); bloqueo manual para niños; bloqueo y desbloqueo automático de puertas personalizable; tuercas de seguridad para las ruedas; número de identificación del vehículo (VIN) visible; alarma de seguridad e inmovilizador Thatcham de categoría 2; llave inteligente con sensor de movimiento.