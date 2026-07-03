El Volkswagen Golf GTI fue elegido como el mejor hot hatch del año por un reconocido medio

Este reconocimiento de un prestigioso medio del Reino Unido coincide con el 50 aniversario del Volkswagen Golf GTI.

El Volkswagen Golf GTI ha sido galardonado como Mejor "hot hatch" del Año en los Premios Auto Express de Automóviles Nuevos 2026. El Volkswagen Tayron y el T-Roc también recibieron menciones en las categorías de SUV grandes y pequeños, al igual que la Transporter de Volkswagen Vehículos Comerciales en la categoría de furgonetas medianas.

El Golf GTI fue nombrado Mejor Hot Hatch del Año en una ceremonia celebrada en Londres ante un público de ejecutivos de la industria automovilística británica. Este prestigioso premio, otorgado por la revista semanal de automovilismo de mayor tirada del Reino Unido, es el último de una larga lista de galardones que se remonta a 50 años atrás, a 1976, año en que salió a la venta el primer Golf GTI.

La actualidad del Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario Ahora en su octava generación, este modelo sigue entusiasmando a los conductores de todo el mundo. La última versión de este icono, el Golf GTI EDITION 50 de edición limitada, lanzado para conmemorar su 50 aniversario, es el Golf GTI de producción más rápido y potente jamás fabricado, y en mayo de este año estableció un nuevo récord para vehículos de producción con tracción delantera en el circuito de Nürburgring Nordschleife.

El modelo de aniversario de 325 HP completó el legendario circuito de 20,83 kilómetros en poco más de 7 minutos y 44 segundos.

“El Golf GTI cumple 50 años este año y su brillantez parece eterna”, dijo Phil McNamara, editor general de Auto Express. “Ningún otro deportivo compacto iguala su versatilidad: comodidad y elegancia por un lado, y rendimiento y diversión pura por el otro. ¡Que vengan otros 50 años!”