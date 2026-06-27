Volkswagen marca un hito en su esquema de comercio exterior al delegar de forma completa la gestión y el abastecimiento de un mercado secundario a su filial asiática.

Todo sobre la llegada de Volkswagen y Jetta al mercado de Uzbekistán

Volkswagen ejecutó un movimiento relevante dentro de su programa de internacionalización al formalizar la introducción de sus marcas Volkswagen y Jetta en el mercado automotor de Uzbekistán. Esta acción comercial constituye un hito inédito en los procesos de negocio de la corporación multinacional: representa la primera oportunidad en la que un mercado de exportación es coordinado de manera exclusiva por la división de la marca en China y abastecido en su totalidad con unidades ensambladas en terminales de ese país.

La inauguración oficial de las operaciones se concretó en el marco de un foro internacional celebrado en la ciudad capital de Tashkent. El evento contó con el acompañamiento protocolar del presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier; el mandatario de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; y el director general de Volkswagen China, Robert Cisek, quienes convalidaron la alianza estratégica entre la automotriz europea y su estructura de distribución local.

Aprovechamiento de la capacidad industrial de China y expansión global La incursión en el territorio uzbeko forma parte de una política de ventas orientada al desarrollo selectivo de economías emergentes con altas tasas de motorización. Para ello, la marca se apoya en los índices de eficiencia, los costos competitivos y la madurez de la cadena de componentes del polo industrial chino para movilizar plataformas automotrices de proyección internacional hacia nuevas regiones geográficas.

La dirección ejecutiva del área de Ventas, Marketing y Posventa de Volkswagen Turismos señaló que esta apertura funciona como un modelo piloto dentro de la estrategia corporativa. El planeamiento a largo plazo contempla la evaluación de escenarios de expansión similares bajo este esquema de flujos logísticos optimizados, fijando la atención en mercados específicos del sudeste asiático, Oriente Medio, la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y determinados bloques comerciales en el continente africano.

Todo sobre la llegada de Volkswagen y Jetta al mercado de Uzbekistán Volkswagen El potencial del mercado de Uzbekistán Uzbekistán se consolida como uno de los polos económicos de mayor dinamismo en Asia Central, contando con una base demográfica que supera los 38 millones de habitantes. Las métricas del sector automotor reflejan que la demanda interna de unidades cero kilómetro se incrementó de manera considerable desde el año 2021, alcanzando un volumen de matriculaciones superior a las 461.000 unidades al cierre del ciclo comercial de 2025.