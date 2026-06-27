Todo sobre la llegada de Volkswagen y Jetta al mercado de Uzbekistán
Volkswagen marca un hito en su esquema de comercio exterior al delegar de forma completa la gestión y el abastecimiento de un mercado secundario a su filial asiática.
Volkswagen ejecutó un movimiento relevante dentro de su programa de internacionalización al formalizar la introducción de sus marcas Volkswagen y Jetta en el mercado automotor de Uzbekistán. Esta acción comercial constituye un hito inédito en los procesos de negocio de la corporación multinacional: representa la primera oportunidad en la que un mercado de exportación es coordinado de manera exclusiva por la división de la marca en China y abastecido en su totalidad con unidades ensambladas en terminales de ese país.
La inauguración oficial de las operaciones se concretó en el marco de un foro internacional celebrado en la ciudad capital de Tashkent. El evento contó con el acompañamiento protocolar del presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier; el mandatario de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; y el director general de Volkswagen China, Robert Cisek, quienes convalidaron la alianza estratégica entre la automotriz europea y su estructura de distribución local.
Aprovechamiento de la capacidad industrial de China y expansión global
La incursión en el territorio uzbeko forma parte de una política de ventas orientada al desarrollo selectivo de economías emergentes con altas tasas de motorización. Para ello, la marca se apoya en los índices de eficiencia, los costos competitivos y la madurez de la cadena de componentes del polo industrial chino para movilizar plataformas automotrices de proyección internacional hacia nuevas regiones geográficas.
La dirección ejecutiva del área de Ventas, Marketing y Posventa de Volkswagen Turismos señaló que esta apertura funciona como un modelo piloto dentro de la estrategia corporativa. El planeamiento a largo plazo contempla la evaluación de escenarios de expansión similares bajo este esquema de flujos logísticos optimizados, fijando la atención en mercados específicos del sudeste asiático, Oriente Medio, la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y determinados bloques comerciales en el continente africano.
El potencial del mercado de Uzbekistán
Uzbekistán se consolida como uno de los polos económicos de mayor dinamismo en Asia Central, contando con una base demográfica que supera los 38 millones de habitantes. Las métricas del sector automotor reflejan que la demanda interna de unidades cero kilómetro se incrementó de manera considerable desde el año 2021, alcanzando un volumen de matriculaciones superior a las 461.000 unidades al cierre del ciclo comercial de 2025.
Para dar respuesta y cobertura a este volumen de operaciones, la marca dispuso un cronograma progresivo de aperturas de locales comerciales y puntos de servicio postventa:
-
Meta para fin de año: El portfolio de productos de las marcas del grupo se comercializará de forma efectiva a través de una red inicial de 13 puntos de venta distribuidos estratégicamente.
Proyección: Las estimaciones del plan de negocios apuntan a duplicar la cantidad de concesionarios operativos para el año 2028, con el objetivo de asegurar una cobertura federal en los principales centros urbanos del país.
Oferta inicial de modelos y planes para la radicación industrial
La fase de lanzamiento comercial del grupo se articula sobre una selección de productos pertenecientes a Volkswagen Turismos y a la firma Jetta, orientada a cubrir diferentes franjas de demanda y perfiles de uso familiar o ejecutivo. La oferta de vehículos presentados en esta etapa inicial comprende los siguientes modelos de origen chino:
-
Volkswagen Tiguan L Pro
-
Volkswagen Passat Pro
-
Volkswagen Teramont Pro
-
Modelos de la gama Jetta
Una vez completada la etapa de consolidación de los canales de importación de unidades totalmente armadas, la estrategia de la compañía avanzará hacia el desarrollo de valor agregado local. Mediante un esquema de asociación técnica y comercial con la firma local Alyans Auto, se proyecta la puesta en funcionamiento de una línea de ensamble bajo la modalidad de kits semidesmontados (SKD).
Se prevé que este establecimiento fabril comience sus actividades productivas hacia finales del año en curso en la capital, Tashkent, con el propósito de abastecer la demanda interna y optimizar la competitividad de precios de las unidades en la región.