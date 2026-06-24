Volkswagen Taos: la actualización de la SUV que ahora llega importada de México

La Volkswagen Taos regresó al mercado argentino con una renovación que marca un cambio importante en su historia local. Tras años de producción en la planta de General Pacheco (donde se fabricó entre 2021 y mediados de 2025), el SUV mediano ahora llega completamente importado desde la planta de Puebla, en México.

A pesar de este giro, el Taos siempre se mantuvo muy bien posicionado en ventas, siendo uno de los referentes del segmento y figurando habitualmente entre los más elegidos por los argentinos.

El nuevo Taos adopta un look más actual y alineado con el lenguaje de diseño global de la marca. En la trompa se destacan las nuevas ópticas IQ.Light LED (con luz de curva dinámica), una parrilla rediseñada y paragolpes actualizados. Atrás, el cambio más notorio son las luces traseras con nuevo diseño, unidas por una barra LED que integra el logo VW iluminado, dándole una firma visual moderna y premium.

En los laterales hay pocas modificaciones estructurales, pero sí nuevos diseños de llantas de aleación: de 18” en la Comfortline y de 19” en las Highline y Bitono. En general, mantiene sus proporciones equilibradas y robustas, pero luce algo más contemporáneo.

Uno de los puntos fuertes del Taos siempre fue su habitabilidad ya que ofrece un espacio interior amplio, especialmente en las plazas traseras (buen espacio para piernas y cabeza) y un baúl de generosos 498 litros. Los asientos son cómodos, con buenos tapizados y el ambiente interior se percibe agradable, con una pantalla semiflotante de 10” VW Play y detalles estéticos renovados.

El confort de marcha es otro aspecto en le percibimos mejoras: la suspensión (con esquema multibrazo en el eje trasero) filtra bien las irregularidades y ofrece un buen equilibrio entre manejo y absorción de baches, típico de Volkswagen. Es cómodo en ciudad y muy estable en ruta.

Volkswagen Taos 2026

Motor eficiente para el Volkswagen Taos

Bajo el capó se mantiene el conocido 1.4 TSI turbo de 150 CV y 250 Nm de torque, un motor elástico y con buena respuesta. La gran novedad es la caja automática Tiptronic de 8 velocidades (antes era de 6). Este cambio permite que el motor gire más relajado en ruta a velocidades crucero, mejorando el confort acústico y reduciendo el consumo (promedios por debajo de los 10 l/100 km en uso mixto).

El manejo es predecible, seguro y con buena dinámica para un SUV familiar. En cuanto a la seguridad la Taos se sigue destacando por su dotación con múltiples airbags, control de estabilidad, asistencias a la conducción en la versión Highline.

Como puntos a mejorar: trae rueda de auxilio temporal (se extraña una de tamaño completo) y se nota la ausencia de un sistema de freno de mano “hold” o Auto Hold en algunas situaciones.

Precio del Volkswagen Taos y contexto de mercado

Los precios de lista actuales rondan los $57.5 millones la Comfortline, $65.5 millones la Highline. En el contexto actual argentino, la Taos resulta cara por lista si se lo compara con competidores del segmento (muchos importados de China) que ofrecen más tecnología, sistemas de hibridación, mayor equipamiento y precios más agresivos. La realidad indica que con el dinero en mano hoy se obtienen importantes descuentos además de contar con herramientas de financiación.

Pero hay que prestar atención a un factor clave: el acuerdo automotriz bilateral con México (ACE 55) venció en marzo de 2026 y, por el momento, se encuentra pausado a la espera de una nueva negociación. Esto implica que los vehículos que llegan de México (como la Taos) deben tributar ahora el arancel extrazona del 35%, lo que encarece significativamente los costos de importación y, en consecuencia, los precios finales al público.

Esta situación genera incertidumbre en el sector y podría impactar aún más la competitividad del modelo en los próximos meses. En resumen, la nueva Taos mexicana es una evolución discreta con retoques en diseño, más eficiente en ruta gracias a la caja de 8 y sigue siendo un SUV cómodo, espacioso y agradable de manejar. Un producto sólido de Volkswagen que, sin embargo, enfrenta un mercado cada vez más competitivo, agresivo en precios y complicado por el contexto arancelario actual. Ideal para quienes priorizan la confiabilidad de la marca.