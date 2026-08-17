Banco Nación: cómo comprar un auto 0km en 48 cuotas

El Banco Nación lanzó un programa para comprar en cuotas un auto 0km tras un convenio firmado con Volkswagen.

El Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron una propuesta conjunta orientada a ampliar las alternativas para la adquisición de vehículos de la marca, a través de una operatoria específica disponible en concesionarios oficiales adheridos. Cómo acceder al programa y los requisitos a tener en cuenta.

A través del programa “+Autos con BNA”, los interesados pueden solicitar financiación para la compra de automóviles Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos, con un monto máximo de hasta $ 20.000.000 y plazos de 24 a 48 meses, de acuerdo con las condiciones vigentes de la línea.

El Banco Nación ofrece cuotas para comprar un auto Para operaciones de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% para clientes con acreditación de haberes en BNA, y del 37% para el resto de los usuarios.

Para plazos de 30 a 48 meses, la TNA es del 30% para personas con acreditación de haberes en el BNA, y del 40% para los usuarios que no perciban su sueldo en la entidad.

En todos los casos, el otorgamiento se encuentra sujeto a evaluación crediticia, aprobación e instrumentación correspondiente.