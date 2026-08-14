Banco Nación: la promoción para ahorrar un 20% en nafta y gasoil todos los viernes
Banco Nación devuelve un 20% al cargar combustible los viernes con MODO BNA+, con un tope mensual de $10.000 por cliente y vigencia hasta el 31 de agosto de 2026.
El último tramo de la semana puede convertirse en el momento más conveniente para pasar por el surtidor. Banco Nación mantiene activa una promoción que devuelve parte del gasto en combustible y exige cumplir una combinación precisa: cargar el viernes, pagar desde el celular y elegir una tarjeta habilitada.
La propuesta integra el programa Semana Nación y ofrece un 20% de reintegro en estaciones de servicio adheridas, con un límite de $10.000 por cliente durante cada mes. El beneficio está vigente desde el 1° de marzo y continuará hasta el 31 de agosto de 2026, según la información oficial de Semana Nación. No se trata, por lo tanto, de una acción sin fecha de cierre: quienes quieran aprovecharla todavía cuentan con los viernes restantes del mes. La iniciativa concentra el ahorro en una jornada específica y obliga a planificar la carga para no quedar afuera por apenas unas horas.
Cómo acceder al reintegro de Banco Nación
Para activar el ahorro, la operación debe realizarse de manera presencial y en un solo pago. Al momento de abonar, el cliente tiene que escanear el código QR de la estación con MODO desde BNA+ y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación.
No alcanza con presentar el plástico en la terminal ni con utilizar cualquier opción disponible en el teléfono: el recorrido de pago forma parte de las condiciones. Usar otra billetera, elegir una tarjeta diferente o acudir a una estación que no participe puede dejar la compra fuera del beneficio. Antes de confirmar, conviene revisar el medio seleccionado y la identificación del comercio dentro de la aplicación.
Qué estaciones de servicio participan
La campaña no está limitada a una única petrolera. El buscador oficial de comercios adheridos incluye estaciones de Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF, aunque la disponibilidad depende de cada establecimiento. Esto significa que el logo de una marca no garantiza, por sí solo, que todas sus bocas de expendio estén alcanzadas. La plataforma permite alternar entre un listado y un mapa, una función práctica para localizar opciones cercanas antes de salir. La forma más segura de comprobar la adhesión es buscar por ubicación y verificar el punto de venta antes de cargar. Ese control previo evita pagar bajo condiciones distintas de las previstas.
El tope también merece atención. Como la devolución máxima es de $10.000 mensuales por cliente, se alcanza ese límite después de acumular $50.000 en consumos válidos durante el mes. Por ejemplo, una carga de $30.000 genera un reintegro de $6.000, siempre que el usuario todavía tenga margen disponible. En cambio, si las operaciones alcanzan los $70.000, la devolución total no supera los $10.000. Hacer esta cuenta de antemano permite saber cuánto beneficio queda disponible y decidir si conviene concentrar o repartir las cargas. Dividir las compras entre varios viernes no amplía el cupo, ya que el límite se calcula por cliente y no por transacción.
Las claves para no perder el beneficio
La promoción puede resultar útil para quienes organizan sus cargas, pero requiere respetar todas las condiciones al mismo tiempo: comprar un viernes, hacerlo en forma presencial, elegir una estación adherida, abonar mediante el QR de MODO BNA+ y usar una tarjeta de crédito participante.
También es recomendable conservar el comprobante y revisar luego el movimiento correspondiente. Al 14 de agosto de 2026, el cierre previsto es el 31 de agosto; después de ese día, la continuidad no debe darse por sentada. Como las condiciones comerciales pueden modificarse o renovarse, la consulta final debe hacerse en los canales oficiales de Banco Nación antes de pagar.