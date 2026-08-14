Banco Nación: la promoción para ahorrar un 20% en nafta y gasoil todos los viernes

Banco Nación devuelve un 20% al cargar combustible los viernes con MODO BNA+, con un tope mensual de $10.000 por cliente y vigencia hasta el 31 de agosto de 2026.

El último tramo de la semana puede convertirse en el momento más conveniente para pasar por el surtidor. Banco Nación mantiene activa una promoción que devuelve parte del gasto en combustible y exige cumplir una combinación precisa: cargar el viernes, pagar desde el celular y elegir una tarjeta habilitada.

La propuesta integra el programa Semana Nación y ofrece un 20% de reintegro en estaciones de servicio adheridas, con un límite de $10.000 por cliente durante cada mes. El beneficio está vigente desde el 1° de marzo y continuará hasta el 31 de agosto de 2026, según la información oficial de Semana Nación. No se trata, por lo tanto, de una acción sin fecha de cierre: quienes quieran aprovecharla todavía cuentan con los viernes restantes del mes. La iniciativa concentra el ahorro en una jornada específica y obliga a planificar la carga para no quedar afuera por apenas unas horas.

Cómo acceder al reintegro de Banco Nación Para activar el ahorro, la operación debe realizarse de manera presencial y en un solo pago. Al momento de abonar, el cliente tiene que escanear el código QR de la estación con MODO desde BNA+ y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación.

No alcanza con presentar el plástico en la terminal ni con utilizar cualquier opción disponible en el teléfono: el recorrido de pago forma parte de las condiciones. Usar otra billetera, elegir una tarjeta diferente o acudir a una estación que no participe puede dejar la compra fuera del beneficio. Antes de confirmar, conviene revisar el medio seleccionado y la identificación del comercio dentro de la aplicación.

Milagros Lostes - MDZ Qué estaciones de servicio participan La campaña no está limitada a una única petrolera. El buscador oficial de comercios adheridos incluye estaciones de Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF, aunque la disponibilidad depende de cada establecimiento. Esto significa que el logo de una marca no garantiza, por sí solo, que todas sus bocas de expendio estén alcanzadas. La plataforma permite alternar entre un listado y un mapa, una función práctica para localizar opciones cercanas antes de salir. La forma más segura de comprobar la adhesión es buscar por ubicación y verificar el punto de venta antes de cargar. Ese control previo evita pagar bajo condiciones distintas de las previstas.