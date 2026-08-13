Banco Nación: cuánto se gana con un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días

El Banco Nación ofrece un rendimiento del 19% nominal anual para un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días.

El plazo fijo continúa siendo una herramienta muy elegida por los pequeños ahorristas que buscan previsibilidad y seguridad al momento de invertir sus pesos. En este sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece una tabla que actualiza diariamente con las diferentes tasas de interés que ofrecen las entidades financieras.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas varían desde el 16% hasta el 19,5%. Dentro de este grupo se encuentra el Banco Nación, que ofrece una tasa del 19% para los depósitos a 30 días.

Las tasas de interés varían según el banco y el canal elegido para constituir la inversión. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con $2.000.000 a 30 días en el Banco Nación Con una inversión de $2.000.000 a 30 días, el Banco Nación ofrece actualmente un rendimiento diferente según el canal elegido para constituir el plazo fijo. En una sucursal, los intereses generados alcanzan los $25.479,45, por lo que al finalizar el período se obtiene un monto total de $2.025.479,45 con una tasa de 15,50%.

En cambio, a través del canal electrónico, la tasa nominal anual (TNA) asciende al 19%, por lo que los intereses obtenidos son de $31.232,88. De esta manera, al cabo de 30 días el ahorrista recibe $2.031.232,88, es decir, una ganancia de $31.232,88 sobre el capital inicial.