El dólar apenas subió este miércoles, mientras que el blue se desploma

En un día con pocos movimientos en los mercados internacionales, el dólar se mantuvo en calma y redondea una semana en la que ha tenido pocas novedades. Sin embargo, el mayorista y el blue si se mueven casi todos los días. Los detalles de las cotizaciones este miércoles.

En concreto, el dólar oficial minorista que se vende al público en el Banco Nación no tuvo movimientos hoy y cerró a $1465 para la compra y $1515 para la venta. No tuvo variaciones respecto del día martes.

Sin embargo, el mayorista subió un peso y cortó así su racha descendiente que mantenía desde el viernes de la semana pasada. El tipo de cambio oficial cerró este miércoles a $1491,50 y sigue en valores bajos respecto del mes de julio.

Mientras tanto, el dólar blue acentuó su baja y descontó $15 este miércoles. Esos mismos quince pesos eran los que había subido el martes de un solo tirón. Cerró a $1515 para la compra y $1535 para la venta tras la baja de hoy.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este miércoles que la Argentina “ha sido arrasada en los últimos 25 años” y sostuvo que en estos tiempos “se necesita reconstruir este país”.

“A pesar de no haber estado en ninguna guerra, Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país. Hemos vivido agresiones constantes que hoy hacen que la gente tenga ese temor nato. La política les inculcó ese temor; no es que los argentinos nacieron con ese don”, precisó el ministro durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Allí defendió el programa económico y señaló que el Gobierno decidió “atacar el problema de raíz”, algo que “no se hizo por más de 100 años”.

“El problema era la deuda, el dólar y la inflación; cuando en realidad esas eran las consecuencias de cómo financiaban el déficit. Esto es un programa de estabilización: si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado”, aseveró.