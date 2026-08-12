Wall Street: los ADRs operan mixtos, los bonos suben, pero el riesgo país se sostiene arriba de los 460 puntos

Los ADRs alternan subas y bajas en Wall Street y la deuda se mueve con las mayorías de los títulos en verde.

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven con mayorías en alza en la rueda de este miércoles. En tanto, el reisgo país se mantiene arriba de los 460 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera al alza en Nueva York, con subas en títulos de hasta 1,5%, como el caso del Global 2029. Los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas, con alzas de hasta 0,8%.

El riesgo país se ubica en 463 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,07%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también alternan subas y bajas.