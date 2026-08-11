El dólar oficial bajó y el blue no para de subir tras la última medida de Luis Caputo

En medio de un día marcado por la reciente decisión del ministro de Economía Luis Caputo de cambiar de estrategia para salir a buscar dólares en el mercado local, el dólar oficial volvió a bajar. Así quedaron las cotizaciones este martes, con marcas interesantes para el dólar blue.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy a $1465 para la compra y $1515 para la venta con una caída de cinco pesos respecto del cierre del día lunes en el segmento minorista a la venta al público en el Banco Nación. La variación descendiente obedece al 0,3% en promedio.

Por su parte, el dólar oficial mayorista registró una caída por tercer día consecutivo quedando en $1490,50. La baja es también de cinco pesos y su precio es el más bajo en lo que va del mes de agosto. Así, el tipo de cambio oficial se aleja del máximo nominal de $1499,50 del jueves pasado.

El dólar blue, mientras tanto, sigue en suba permanente. El paralelo se mantiene en $1530 para la compra y $1550 para la venta con una suba de quince pesos. El rebote fue, en promedio, de 0,99% y regresó a su valor más elevado desde el 3 de agosto pasado.

El Ministerio de Economía redujo a US$50 millones el monto máximo de colocación del AO29 en la licitación que se realizará este miércoles, mientras que en la segunda ronda el volumen será similar.

Esto significó un cambio respecto a las operaciones previas donde, en la licitación primaria, los montos fueron muy superiores.

De hecho en las dos primeras subastas de este título (15 y 29 de julio), con sus respectivas segundas vueltas, la Secretaría de Finanzas colocó US$1.126 millones, sobre un máximo de emisión de US$2.000 millones.

Ahora, la Secretaría de Finanzas redujo sensiblemente el cupo a colocar, en un contexto en el que la oferta de dólares se redujo y el Banco Central morigeró el ritmo de compra de reservas.