Hasta $30.000 de reintegro: la promoción de Banco Nación para el Día del Niño

El Banco Nación ofrece hoy hasta 25% de ahorro para regalos y suma beneficios en supermercados, combustibles, gastronomía y salidas durante todo agosto de 2026.

La búsqueda de regalos para el Día del Niño llega este año acompañada por una nueva campaña de Banco Nación. A pocos días de la celebración del domingo 16 de agosto, la entidad activó descuentos, reintegros y financiación para comprar juguetes, libros, indumentaria infantil y artículos deportivos en comercios de todo el país.

La promoción principal estará disponible hasta el 16 de agosto y contempla un 25% de ahorro, con un límite de devolución de $30.000 por compra. También permite financiar el consumo en hasta nueve cuotas sin interés. Para acceder, es necesario pagar mediante MODO desde la aplicación BNA+, escanear el código QR del establecimiento y elegir una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el banco. El beneficio se aplica únicamente en los comercios adheridos informados por Banco Nación.

Qué se puede comprar con el descuento La campaña incluye jugueterías, librerías, negocios de ropa infantil y locales deportivos participantes. Esto amplía las alternativas más allá de los juguetes tradicionales y permite utilizar el reintegro en distintos tipos de regalos. El tope de $30.000 se calcula por operación, un dato importante para organizar el gasto y evaluar si conviene separar las compras. De todos modos, antes de pagar será necesario confirmar que el comercio figure en el listado oficial y que acepte cobros mediante QR de MODO.

Como anticipo de la fecha, Tienda BNA+ ofreció entre el 7 y el 11 de agosto hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Esa etapa ya concluyó, pero continúa vigente el descuento presencial del 25% hasta el domingo 16. Según la comunicación oficial de la entidad, ambas acciones fueron diseñadas como partes de una misma campaña, aunque tuvieron plazos y condiciones diferentes.

Supermercados, combustibles y gastronomía La agenda de agosto también alcanza gastos cotidianos. En supermercados adheridos se puede obtener hasta un 30% de descuento pagando desde BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco. La propuesta permanecerá disponible hasta el 31 de agosto, aunque el porcentaje, los días habilitados y los topes pueden cambiar según la cadena. Por eso, conviene revisar las condiciones particulares antes de realizar una compra grande. La información actualizada está reunida en la sección de supermercados de Banco Nación.