Banco Nación lanzó una semana de jugosos descuentos: hasta $30.000 de ahorro y 24 cuotas sin interés
Del 10 al 16 de agosto, el Banco Nación despliega descuentos en regalos, gastronomía, supermercados y combustibles mediante BNA+ MODO y sus tarjetas de crédito.
Agosto entra en una semana clave para quienes buscan ordenar los gastos cotidianos y adelantar las compras por el Día del Niño. Entre el lunes 10 y el domingo 16, Banco Nación concentra beneficios en regalos, gastronomía, supermercados y combustibles, aunque cada propuesta tiene días, topes y formas de pago diferentes.
La campaña principal comienza este lunes y se extiende hasta el domingo. En jugueterías, librerías, locales de indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos habrá un 25% de descuento, con un límite de $30.000 por compra y hasta nueve cuotas sin interés. Para acceder, hay que pagar desde BNA+ MODO, escanear el código QR y elegir una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad. Como referencia, un consumo de $120.000 permite alcanzar el reintegro máximo informado para una operación. La promoción fue anunciada oficialmente por Banco Nación.
Cuotas para anticipar las compras del Día del Niño
El calendario ofrece otras dos ventanas que conviene mirar de cerca. Hasta el martes 11, Tienda BNA+ mantiene productos seleccionados en 24 cuotas sin interés para pagos efectuados desde la aplicación. Esto significa que la financiación del marketplace termina antes que la campaña en comercios, que continuará hasta el domingo. Además, los lunes hay hasta tres cuotas sin interés en farmacias adheridas. El martes se suma una propuesta para mascotas, con 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés, sin tope de reintegro y con vigencia hasta fin de agosto.
El miércoles 12 será el turno de los supermercados y mayoristas incluidos en Semana Nación, donde el buscador oficial informa un ahorro del 30%. Las condiciones y los establecimientos pueden variar según la cadena, por lo que resulta necesario buscar la sucursal antes de pagar. Como alternativa, Supermercados Día mantiene el viernes y el sábado una acción propia del 20%, con compra mínima de $35.000 y un tope mensual de $20.000 por cliente. Esta oferta admite operaciones presenciales y online con tarjetas de crédito o débito, de acuerdo con las bases publicadas por el programa.
Combustibles: el beneficio del viernes
Para quienes deban llenar el tanque, el viernes 14 aparece como la fecha indicada. Las estaciones participantes de Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF ofrecen un 20% de descuento, con un máximo de reintegro de $10.000 por cliente durante el mes. La promoción es presencial, está prevista hasta el 31 de agosto y corresponde a pagos con tarjeta de crédito.
Como el límite es mensual, haber aprovechado la propuesta en un viernes anterior puede reducir el monto todavía disponible. La ubicación de cada estación debe verificarse en el mapa oficial de comercios adheridos.
Gastronomía y viajes, durante toda la semana
También continúa el 20% de descuento en restaurantes y locales gastronómicos participantes. El beneficio tiene un tope de $10.000 por compra y alcanza hasta tres operaciones por tarjeta durante el mes, con vigencia hasta el 31 de agosto. A esto se suma la financiación de vuelos nacionales en hasta 12 cuotas sin interés, disponible hasta el martes 18.
Banco Nación incluyó ambas alternativas dentro de su programa oficial de beneficios para el invierno. Antes de realizar cada consumo, conviene revisar la modalidad exigida, la tarjeta participante y la posibilidad de combinar promociones, ya que las condiciones no son iguales en todos los rubros.