Banco Nación devuelve hasta $10.000 por cargar combustible: cómo aprovechar la promoción

En un mes marcado por el peso de los gastos cotidianos, los clientes de Banco Nación todavía tienen cuatro viernes para aliviar el costo de llenar el tanque. La entidad mantiene durante agosto un reintegro que alcanza a distintas redes de estaciones de servicio, aunque exige respetar una modalidad de pago precisa.

La propuesta devuelve el 20% del importe abonado y establece un límite de $10.000 por cliente durante cada mes calendario. De acuerdo con el sitio oficial de beneficios de Banco Nación , estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026 y solamente podrá utilizarse los viernes. Para alcanzar la devolución máxima será necesario acumular consumos por $50.000 dentro del mes, ya sea en una única operación o mediante varias cargas.

El descuento está disponible en establecimientos adheridos de YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y Dapsa, distribuidos en diferentes puntos del país. La inclusión de una marca, sin embargo, no significa que todas sus sucursales participen automáticamente. Antes de cargar, conviene revisar el mapa de comercios disponible en Semana Nación o consultar directamente en la estación.

Esa comprobación evita pagar en un local que no esté incorporado al programa y descubrir después que la operación quedó fuera del reintegro. Tampoco se trata de una rebaja aplicada sobre el surtidor: el cliente abona el precio completo y recibe la devolución con posterioridad.

Para ingresar en la promoción se debe utilizar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación. Además, el pago tiene que realizarse presencialmente, escaneando el código QR de MODO desde la aplicación BNA+ y seleccionando una de las tarjetas habilitadas. No alcanza con entregar el plástico en la caja ni con abonar desde otra billetera virtual. Tampoco participan las operaciones pagadas con dinero disponible en la cuenta. El banco explica en su guía oficial de BNA+ MODO cómo vincular las tarjetas y completar una compra con QR.

La devolución no aparece necesariamente en el momento. Según las condiciones difundidas para el beneficio, puede acreditarse en la cuenta monetaria asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la transacción. Los usuarios adicionales también necesitan disponer de una cuenta del Banco Nación vinculada a la aplicación para recibir el reintegro. El tope se calcula por cliente, identificado mediante su CUIT, y reúne los consumos efectuados durante todo el mes. Una vez alcanzados los $10.000 de devolución, las cargas posteriores dejan de generar ahorro, aunque se realicen otro viernes.

Cuáles son las últimas fechas disponibles

Durante agosto quedan habilitados los viernes 7, 14, 21 y 28. Quienes todavía no hayan utilizado la promoción pueden distribuir sus cargas entre esas jornadas, siempre que no superen el límite mensual. La planificación resulta especialmente útil para quienes usan el vehículo a diario o recorren largas distancias, ya que permite alcanzar el máximo sin hacer un gasto innecesario.

La campaña comenzó el 1.º de marzo y finalizará el lunes 31 de agosto, salvo que Banco Nación anuncie una prórroga. Hasta entonces, revisar la sucursal adherida, pagar desde BNA+ y conservar el comprobante serán los tres pasos esenciales para evitar inconvenientes con la devolución.