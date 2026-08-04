La Justicia extendió por 6 meses la suspensión del decreto que transforma al Banco Nación en sociedad anónima

La Cámara Federal de La Plata rechazó las apelaciones del Gobierno y del Banco Nación y mantuvo vigente la medida cautelar que impide aplicar el decreto firmado por el presidente. La decisión judicial prorroga medio año la suspensión de la reconversión de la entidad bancaria en una S.A.

La Justicia federal volvió a frenar el decreto del presidente Javier Milei que dispone la transformación del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. La Cámara Federal de La Plata rechazó los recursos de apelación presentados por el Gobierno y por el BNA y decidió extender por seis meses la medida cautelar que mantiene suspendidos los efectos de esa disposición.

La resolución ratifica la vigencia de la cautelar dictada en marzo de 2025 y mantiene sin aplicación el cambio de figura jurídica del principal banco público del país. El tribunal de alzada confirmó la continuidad de la medida judicial y desestimó los planteos presentados por el Estado nacional y por la entidad bancaria.

El decreto de Milei, suspendido por seis meses más Foto: Municipalidad de Paraná La prórroga implica que el Estado nacional y el Banco Nación deben seguir absteniéndose de avanzar en la implementación del decreto suspendido. A su vez, la decisión judicial no habilita la transformación de la entidad y mantiene el escenario legal existente hasta que se resuelva el fondo de la cuestión o venza el nuevo plazo fijado por la Cámara.

En sus planteos de defensa, el Gobierno sostuvo que la resolución no contaba con fundamentos suficientes, señaló la demora en la tramitación del expediente y afirmó que no se encontraban acreditados ni la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora. A su vez, remarcó que la continuidad de la suspensión del decreto perjudica el interés público, al impedir la implementación de una política presuntamente orientada a modernizar el funcionamiento del banco.