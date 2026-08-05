Banco Nación: el plan para refinanciar deudas con un trámite 100% digital

El Banco Nación lanzó opciones totalmente digitales para refinanciar las deudas que mantienen sus clientes. Los detalles.

El Banco Nación afirmó que continúa fortaleciendo su kit de soluciones mediante nuevas herramientas destinadas al ordenamiento de los compromisos financieros de sus clientes. Como resultado de las distintas alternativas implementadas por la entidad, ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones de deuda por un monto superior a $310.000 millones.

En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación.

El nuevo plan del Banco Nación totalmente digital La modalidad, que comenzó a operar esta semana, registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, consolidándose como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados.

La operatoria está dirigida, en esta primera etapa, a clientes con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes podrán acceder a planes de hasta 96 meses.