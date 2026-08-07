Banco Nación: qué descuentos podés aprovechar para el Día del Niño

Se acerca el Día del Niño y el Banco Nación ofrece distintas promociones y descuentos para que los padres aprovechen.

Desde este 7 de agosto, el Banco Nación ofrece un financiamiento especial en tus compras en hasta 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+ y desde el 10, accede al 25% de descuento en comercios adheridos en todo el país pensando en los regalos para los más chicos por el Día del Niño.

"El Banco Nación acompaña a las familias con una propuesta de beneficios pensada para el “Día del Niño” para elegir los regalos de los más chicos, con promociones que aplican exclusivamente a través de la app BNA+MODO, escaneando el QR, y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito Visa o Mastercard", destacaron en un comunicado oficial del BNA.

Fechas clave para aprovechar descuentos del Banco Nación Del 7 al 11 de agosto, Tienda BNA+ ofrecerá productos en 24 cuotas sin interés para quienes abonen desde la aplicación, una oportunidad ideal para anticipar las compras y resolver los regalos con beneficios diferenciales.

Asimismo, del 10 al 16 de agosto, quienes paguen mediante la billetera virtual con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, podrán obtener un 25% de descuento, con un tope de $30.000 por compra, además de acceder a un beneficio adicional de hasta 9 cuotas sin interés.