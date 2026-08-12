Banco Nación: los 8 modelos 0 km que se pueden comprar con el nuevo crédito de hasta 48 cuotas
El Banco Nación lanzó una financiación especial junto a Volkswagen que permite acceder a vehículos nuevos con préstamos de hasta $20 millones.
El Banco Nación sumó una nueva alternativa para quienes buscan adquirir un 0 km. La entidad pública cerró un acuerdo con Volkswagen Argentina que permite financiar vehículos de la marca directamente en concesionarios oficiales adheridos, con plazos de hasta 48 cuotas y tasas diferenciales.
La propuesta, que forma parte de +Autos con BNA, ofrece condiciones específicas para vehículos Volkswagen: el préstamo puede alcanzar los $20 millones y el precio de la unidad no puede superar los $60 millones. La operación se realiza de forma digital desde el concesionario y es sin prenda.
Cuáles son los modelos incluidos en el plan del Banco Nación
Dentro de las condiciones anunciadas, se incluyen opciones de distintos segmentos de Volkswagen, desde autos compactos hasta SUV, utilitarios y pick-ups. Los modelos alcanzados por este plan son:
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Tera
- Volkswagen Virtus
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Taos
- Volkswagen Saveiro
- Volkswagen Amarok
La disponibilidad final de cada modelo y versión depende del stock ofrecido por el concesionario, siempre que el precio del 0 km no exceda los $60 millones. El Banco Nación confirma que la financiación aplica a los vehículos definidos por Volkswagen Argentina y comercializados por concesionarios oficiales participantes.
Cómo son las cuotas y las tasas del Banco Nación
El crédito puede ser devuelto en plazos de 24 a 48 meses bajo el sistema francés. Para quienes acreditan sus haberes en el Banco Nación y cumplen las condiciones, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% a 24 meses y del 30% para plazos de 30 a 48 meses.
Para el resto de los solicitantes, la TNA es del 37% a 24 meses y del 40% entre 30 y 48 meses. No es requisito ser cliente previo del banco; la gestión se realiza en concesionarios Volkswagen adheridos, sujeta a análisis crediticio.
Un aspecto destacado de la propuesta es la ausencia de prenda sobre el vehículo. Además, el trámite se puede iniciar de forma digital directamente en la concesionaria, eliminando la necesidad de gestiones presenciales previas en sucursales del Banco Nación.